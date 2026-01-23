Live TV

Exclusiv Reducerea impozitelor e posibilă „dacă este peste plafonul stabilit prin lege”, spune premierul. „Este strategia fiecărei primării”

Data actualizării: Data publicării:
bani-lei-1536x866
Bancnote de 100 lei. Foto: Profimedia Images

Ilie Bolojan a afirmat vineri, 23 ianuarie, la Digi24, că primarii vor avea la dispoziție mai mulți bani decât anul trecut, precizând faptul că „majorarea impozitului pe proprietate reprezintă un venit direct al primăriilor”. Totodată, în contextul în care primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat reducerea impozitelor, premierul a explicat că acest lucru poate fi făcut „dacă este peste plafonul care este stabilit prin lege”.

„Toți primarii vor primi bani mai mulți decât anul trecut. Vor avea venituri mai mari ca anul trecut, pentru că creșterea de impozite pe proprietate este venitul primăriilor. Aceasta este realitatea. 

Ceea ce trebuie să facem este să facem o analiză în ce măsură această țară poate să finanțeze investițiile din localitățile din România. Avem în jur de 30.000 de investiții în toate localitățile din România și aproape jumătate din investițiile din România, ca valoare, din cele peste 7% din PIB, care înseamnă investiții, deci 3%, sunt alocate către autoritățile locale. Din punctul ăsta de vedere, din Europa, suntem țara cu cea mai mare pondere derulată prin autoritățile locale din Europa. Dar cineva trebuie să dea acești bani pe care, așa cum v-am spus, îi împrumutăm. E foarte simplu să nu vrei să faci ceea ce ține de tine, să-ți reduci personalul, să-ți încasezi impozitele, să-ți dimensionezi corect proiectele și să vii și să spui Guvernului trebuie să ni se dea, trebuie să fim ajutați.

La Sfântu Gheorghe sau oriunde în România, dacă cineva vrea să reducă impozitele, poate s-o facă, dacă este peste plafonul care este stabilit prin lege. Sunt localități în România care au avut impozite în anumite zone mai mari. E o decizie a autorităților locale, dar sigur era bine să facă asta și să gândească planul de impozite la final de an. Înțeleg că sunt reacții sociale și este strategia fiecărei primării și a Consiliului Local cum își stabilește impozitele, cât timp sunt în limitele legii”, a afirmat Ilie Bolojan.

Amintim că primăria Sfântu Gheorghe reduce impozitele mărite la începutul anului pentru că localnicii au protestat. Măsura intră în vigoare peste o săptămână, iar cei care nu au plătit au fost rugați să aștepte. Totodată, cei care au plătit deja vor primi diferența înapoi. 

Citește și:

Ilie Bolojan spune că anul acesta nu vor mai crește taxele. „Vor trebui însă îndreptate problemele sistemice”

Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă e posibil să ajungă ministru interimar al Justiției, după scandalul plagiatului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați 168 milioane euro pentru CET și nu s-a făcut?
ilie bolojan
Ilie Bolojan apără acordul Mercosur: „O decizie luată de comun acord de către Guvern și Președinție. Nu a fost niciun fel de dispută”
ilie bolojan in parlament
Șeful Guvernului, despre concedieri la stat în 2026: Directori din companii și-au blindat posturile
ilie bolojan si radu marinescu
Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă e posibil să ajungă ministru interimar al Justiției, după scandalul plagiatului
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Bolojan spune că nimeni nu i-a cerut demisia în ședința coaliției. „E foarte ușor să declari tot felul de lucruri”
Recomandările redacţiei
profimedia-1068255598
Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump...
Trump Groenlanda Danemarca
„Nu mai este o lume liberă în America”: amenințarea lui Donald Trump...
Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Budapesta acuză Kievul că „se amestecă foarte dur și direct” în...
Meloni and Trump Meet in the Oval Office
Giorgia Meloni: Dacă Donald Trump oprește războiul din Ucraina, îl...
Ultimele știri
Reorganizarea serviciilor secrete, modalitatea prin care Volodimir Zelenski speră să-l câștige pe Donald Trump de partea sa
UE trimite generatoare de urgenţă în Ucraina, după ce atacurile ruseşti au lăsat un milion de oameni fără curent electric
Coproprietarul barului din Crans-Montana, în care au murit 40 de oameni, a fost eliberat din arest. 70 de victime sunt încă în spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Decizie cu privire la participarea tatălui lui Mario Berinde la înmormântare. Ce se întâmplă cu mama...
Adevărul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
O clădire‑simbol a Bucureștiului, monument istoric, scoasă la vânzare. Un milionar român, printre cei...
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat