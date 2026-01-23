Ilie Bolojan a afirmat vineri, 23 ianuarie, la Digi24, că primarii vor avea la dispoziție mai mulți bani decât anul trecut, precizând faptul că „majorarea impozitului pe proprietate reprezintă un venit direct al primăriilor”. Totodată, în contextul în care primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat reducerea impozitelor, premierul a explicat că acest lucru poate fi făcut „dacă este peste plafonul care este stabilit prin lege”.

„Toți primarii vor primi bani mai mulți decât anul trecut. Vor avea venituri mai mari ca anul trecut, pentru că creșterea de impozite pe proprietate este venitul primăriilor. Aceasta este realitatea.

Ceea ce trebuie să facem este să facem o analiză în ce măsură această țară poate să finanțeze investițiile din localitățile din România. Avem în jur de 30.000 de investiții în toate localitățile din România și aproape jumătate din investițiile din România, ca valoare, din cele peste 7% din PIB, care înseamnă investiții, deci 3%, sunt alocate către autoritățile locale. Din punctul ăsta de vedere, din Europa, suntem țara cu cea mai mare pondere derulată prin autoritățile locale din Europa. Dar cineva trebuie să dea acești bani pe care, așa cum v-am spus, îi împrumutăm. E foarte simplu să nu vrei să faci ceea ce ține de tine, să-ți reduci personalul, să-ți încasezi impozitele, să-ți dimensionezi corect proiectele și să vii și să spui Guvernului trebuie să ni se dea, trebuie să fim ajutați.

La Sfântu Gheorghe sau oriunde în România, dacă cineva vrea să reducă impozitele, poate s-o facă, dacă este peste plafonul care este stabilit prin lege. Sunt localități în România care au avut impozite în anumite zone mai mari. E o decizie a autorităților locale, dar sigur era bine să facă asta și să gândească planul de impozite la final de an. Înțeleg că sunt reacții sociale și este strategia fiecărei primării și a Consiliului Local cum își stabilește impozitele, cât timp sunt în limitele legii”, a afirmat Ilie Bolojan.

Amintim că primăria Sfântu Gheorghe reduce impozitele mărite la începutul anului pentru că localnicii au protestat. Măsura intră în vigoare peste o săptămână, iar cei care nu au plătit au fost rugați să aștepte. Totodată, cei care au plătit deja vor primi diferența înapoi.

