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Reducerea numărului de parlamentari la 300: Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis formarea unui grup de lucru pentru analiză

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plen camera deputatilor
Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook
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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a stabilit, miercuri, formarea unui grup de lucru care să analizeze proiectele de lege care vizează reducerea numărului de parlamentari. Grupul de lucru ar urma să fie format din 15 deputaţi, conform ponderii partidelor, iar grupurile parlamentare urmează să transmită până săptămâna viitoare propunerile.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a decis, cu majoritate de voturi, formularea unei solicitări către Biroul Permanent în vederea constituirii unui grup de lucru comun, cu reprezentarea tuturor grupurilor parlamentare, inclusiv a deputaţilor neafiliaţi, pentru analiza proiectelor care vizează reducerea numărului de parlamentari.

„Având în vedere că cele două proiecte sunt repartizate pentru examinare mai multor comisii parlamentare, considerăm utilă constituirea unui cadru comun de analiză, care să permită stabilirea unor principii şi criterii unitare, fără a afecta competenţele şi parcursul legislativ al comisiilor sesizate”, arăta comisia, potrivit News.ro.

Potrivit deputaţilor, necesitatea unei asemenea abordări rezultă şi din faptul că reducerea numărului de mandate nu reprezintă o simplă chestiune numerică, în condiţiile în care articolul 62 alin. (3) din Constituţie impune stabilirea numărului de deputaţi şi senatori în raport cu populaţia ţării, ceea ce reclamă o analiză fundamentată a variantelor de repartizare şi a efectelor acestora asupra fiecărei circumscripţii.

Totodată, norma de reprezentare şi pragul de 5% pentru alegerea unui deputat sunt raportate la numărul total de mandate prevăzut pentru Camera Deputaţilor.

„Reducerea acestui număr produce, în consecinţă, efecte asupra normei de reprezentare şi asupra pragului exprimat în voturi, ceea ce impune evaluarea consecinţelor asupra întregului mecanism electoral, inclusiv din perspectiva reprezentării minorităţilor naţionale. În acest context, apreciem că lucrările grupului de lucru ar trebui să pornească de la următoarele principii: respectarea Constituţiei şi a principiilor reprezentării democratice, inclusiv a egalităţii votului; proporţionalitatea dintre populaţie şi numărul de mandate, prin raportare la date demografice actualizate şi în primul rând, la rezultatele celui mai recent recensământ; asigurarea unei reprezentări teritoriale adecvate, inclusiv pentru judeţele cu populaţie redusă; protejarea reprezentării minorităţilor naţionale, potrivit Constituţiei şi legislaţiei aplicabile; evaluarea distinctă a efectelor asupra Camerei Deputaţilor şi Senatului, în raport cu caracterul bicameral al Parlamentului; analizarea mai multor variante de repartizare a impactului concret al acestora asupra circumscripţiulor electorale”, se precizează în adresa transmisă conducerii Camerei Deputaţilor.

Editor : B.E.

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