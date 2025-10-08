Politicienii reiau promisiunea unui Parlament cu doar 300 de aleși, la mai bine de 15 ani după referendumul care cerea un Legislativ mai suplu. În luna mai USR a depus o lege în acest sens, după ce mai multe inițiative similare au fost îngropate de-a lungul anilor, însă riscă un nou blocaj: opoziția UDMR și a minorităților. Pentru că ar pierde un număr mare de mandate, aceștia ar fi amenințat cu ieșirea din Coaliție, pe motiv că proiectul nu a avut acordul tuturor partidelor aflate la guvernare.

Pe 28 mai 2025, parlamentarii USR au depus un proiect de lege care prevede stabilirea unui număr maxim de 200 de deputați și 100 de senatori, față de cei 464 de parlamentari din prezent.

Aceștia amintesc de „voința populară”, adică de referendumul din 2009, când oamenii au votat pentru un Legislativ cu 300 de parlamentari, dar și unul unicameral.

„Norma de reprezentare se va determina în continuare în funcție de populația raportată oficial de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie a anului precedent alegerilor. (...) Se menține, în același timp, principiul minimului de reprezentare teritorială, prin garantarea a cel puțin un senator și un deputat pentru fiecare județ, iar diaspora va beneficia de minimum două mandate de senator și patru mandate de deputat”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege.

Bolojan, directivă în PNL să susțină proiectul

În cadrul unei ședințe cu senatorii PNL, marți dimineață, premierul Ilie Bolojan le-a cerut acestora să susțină proiectul depus de USR atunci când va ajunge la vot în comisiile de specialitate și în plen. În timpul ședinței s-a ridicat și problema reprezentării minorităților naționale în Legislativ, iar Bolojan le-ar fi transmis liberalilor să țină cont de această temă în timpul dezbaterilor, astfel încât minoritățile să nu aibă foarte mult de pierdut. Chiar și așa, subiectul a stârnit nemulțumiri în Coaliție.

„PNL va vota pentru 300 de parlamentari. Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale. (...) însă să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică în România”, a declarat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, la Parlament.

Amenințări cu ieșirea de la guvernare

Tema reducerii numărului de parlamentari la 300 a fost discutată inclusiv în ședința liderilor de marți seară, context în care UDMR și reprezentanții minorităților au amenințat că rup Coaliția dacă proiectul trece în forma actuală, care le-ar aduce mai puține mandate.

„Pe acest proiect nu a fost acord în Coaliție. Dacă începem să facem proiecte fără acord, atunci de ce mai avem Coaliție?”, a declarat un deputat UDMR pentru Digi24.ro, sub condiția anonimatului.

În privința minorităților naționale, proiectul USR prevede schimbarea formulei de calcul și renunțarea la condițiile speciale în care aceștia sunt aleși în Legislativ, dat fiind că sunt exceptați de la pragul de 5% la nivel național pentru obținerea mandatelor.

Mai puține mandate în județele conduse de UDMR

Dacă proiectul trece, ar însemna un număr mai mic de parlamentari în toate județele. Dacă ne raportăm la județele unde doar UDMR are trimiși în Parlament, precum Covasna sau Harghita, ar însemna o înjumătățire a mandatelor.

Covasna

Propunere proiect: 2 deputați și 1 senator;

Prezent: 4 deputați și 2 senatori UDMR;

Harghita

Propunere proiect: 3 deputați și 1 senator;

Prezent: 5 deputați și 2 senatori UDMR;

Voci din UDMR critică proiectul, pe care îl numesc populist. „Referendumul privea două elemente: 300 de parlamentari și o singură Cameră. A spune că proiectul vine să susțină ce au decis oamenii nu e corect. Dacă ai lua decizia de a avea 100 de senatori, atunci unele județe, pe ponderea respectivă, ar avea un singur senator sau niciunul.

Propunerea USR care zice că respectă votul popular este o minciună. Dacă vrei să inițiezi un demers de modificare a Constituției, atunci să desființăm Senatul. Dacă nu, faci doar un demers populist”, a declarat un reprezentant al partidului, sub condiția anonimatului.

De 15 ani politicienii au promis și au uitat

Ideea unui Parlament mai suplu a fost reluată în mai toate legislaturile și promisă de marile alianțe politice, dar de fiecare dată a fost îngropată.

În 2011, și PDL vorbea despre reducerea numărului de parlamentari, dar la 388. Liderii au renunțat însă la idee pe motiv că ar fi avantajat, la acel moment, UDMR. Varianta luată în calcul era raportarea numărului de mandate la numărul de județe, și nu la populație, ceea ce ar fi dus la creșterea artificială a mandatelor obținute de UDMR, acesta fiind argumentul folosit înainte de a abandona proiectul.

În 2018, PMP, pe atunci partid parlamentar, a depus un proiect în Parlament care prevedea reducerea numărului de aleși la 300. A trecut tacit de Senat, deci nu a fost supus votului, însă a fost abandonat când a ajuns la Camera Deputaților și nu a primit un vot nici până astăzi.

În 2019 a existat o nouă încercare: la începutul anului a fost anunțată o inițiativă cetățenească cu aceeași temă. Nici aceasta nu s-a concretizat.