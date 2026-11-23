Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că partidul nu are nicio obiecție față de reducerea numărului de parlamentari și spune că măsura ar putea fi aplicată începând cu viitoarea legislatură. Liderul social-democrat a amintit că UDMR a propus un astfel de proiect și în fosta coaliție de guvernare, iar subiectul a fost readus recent în discuție.

Întrebat dacă va avea loc o reformă parlamentară, care să prevadă reducerea numărului de aleși până la următoarele alegeri, Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații nu au niciun fel de problemă cu asta.

„Știu că există discuții, cred că UDMR a propus un proiect, dacă nu mă înșel, și în fosta coaliție. Am văzut că a și fost readus în discuție. Nu avem niciun fel de problemă de reducere a numărului de parlamentari”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni, într-o conferință de presă susținută la Palatul Parlamentului.

Chestionat dacă măsura ar urma să intre în vigoare odată cu viitorul Legislativ, după următoarele alegeri parlamentare, liderul PSD a răspuns: „Da, nu avem nicio problemă din acest punct de vedere”.

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Viitoarele alegeri parlamentare vor avea loc în 2028, posibil înaintea încheierii lunii noiembrie.

PNL și USR pregătesc un proiect pentru reducerea numărului de parlamentari

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin în contextul în care liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii vor veni cu un proiect concret pentru reducerea numărului de parlamentari. Acesta a precizat că a discutat pe această temă și cu USR și că inițiativa reprezintă „o problemă de semnal politic și de normalitate”.

Ulterior, pe 20 noiembrie, Bolojan a anunțat că propunerea este practic definitivată de grupurile parlamentare ale PNL și USR și urmează să fie prezentată în perioada următoare.

„Vom face această propunere, dar mi se pare că este corect să fie făcută de grupurile care susțin această propunere și se lucrează la această propunere. Practic, este definitivată de către grupurile USR și PNL și mi se pare de bun-simț să o prezinte colegii care au lucrat la acest proiect”, a declarat liderul liberal.

Bolojan nu a precizat însă cu cât ar urma să fie redus numărul parlamentarilor și nici când va fi prezentată oficial inițiativa. El a explicat că proiectul nu a putut fi promovat în fosta coaliție, întrucât nu a existat un acord între partide.

„Nu a fost un acord nici pe reducerea numărului de parlamentari, nici pe reorganizarea administrativă. Aceasta este realitatea. Acum nu mai avem niciun fel de constrângere şi vom propune reducerea numărului de parlamentari, o formulă cât se poate de serioasă”, a afirmat președintele PNL.

Editor : A.P.