Reforma administrațiilor locale anunțată de Ministerul Dezvoltării: mandate limitate și reducerea posturilor cu 20%

Cseke Attila
Foto: Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei / Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Mandate limitate și evaluarea performanțelor Reducerea personalului din instituțiile statului Reducerea cu 20% a numărului de posturi  din administrația locală Reducerea numărului membrilor consiliilor de administrație ale ANCPI și ANL  Reducerea numărului de consilieri Reducerea numărului de polițiști locali

Reducerea numărului posturilor din administrațiile locale cu 20%, mandate limitate, restrângerea numirilor interimare sau evaluarea performanțelor manageriale se numără printre propunerile incluse în proiectul publicat joi, 7 august, în transparenţă decizională, de către Ministerul Dezvoltării. Măsurile vizează reforma administrativă şi vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului, a precizat ministrul de resort Cseke Attila.

Mandate limitate și evaluarea performanțelor

Prezenta reglementare își propune dezvoltarea și diversificarea abilităților de management și de leadership la nivelul înalților funcționari publici și a funcționarilor publici de conducere din administrația publică centrală, prin introducerea unui sistem de mandate limitate și de mobilitate orizontală/rotație, la nivelul acestor posturi, diferențiat – obligatoriu sau voluntar – în funcție de sensibilitatea posturilor, consolidând astfel managementul performanței bazat pe competențe, ducând la reducerea/evitarea politizării funcției publice sau la menținerea în aceleași funcții, vulnerabile la acțiuni/influențe externe administrației publice (în domenii precum achiziții publice, resurse umane, control etc.)”, se arată în expunerea de motive a proiectului pus în transparență de Ministerul Dezvoltării.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici.

În subsidiar, se va urmări restrângerea numirilor pentru exercitarea cu caracter temporar a unor funcții publice de conducere la situațiile și perioadele în care respectivele posturi nu pot fi ocupate prin: recrutare, promovare, rotație sau transfer, mai arată documentul.

Citește și Măsuri ale reformei administrative: impozite mărite și executări silite pentru recuperarea datoriilor de către primării

Actul normativ pus în transparență publică mai arată că, pentru funcțiile publice ale înalților funcționari publici și pentru funcțiile publice de conducere sensibile din administrația publică centrală se vor introduce prevederi privind: exercitarea acestor funcții în baza unor mandate limitate;  realizarea unor evaluări multianuale a performanțelor profesionale individuale, bazate pe evaluarea performanțelor de management”. Indicatorii luați în calcul, în acest caz, sunt  gradul de complexitate a lucrărilor sau sarcinilor efectuate anual;  gradul de implicare în realizarea lucrărilor și numărul de lucrări sau sarcini efectuate anual raportat la numărul zilelor lucrătoare din anul pentru care se face evaluarea”.

Reducerea personalului din instituțiile statului

Se reduce cu unu numărul de consilieri personali de la cabinetul demitarului din administrația centrală, iar numărul de consilieri din administrația publică locală vor fi calculați în funcție de numărul de locuitori; pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune și reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului de la nivelul administrației publice centrale și reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale”, se arată în expunerea de motive a proiectului pus în transparență de Ministerul Dezvoltării. 

Măsura are ca scop realizarea de economii substanțiale, care reprezintă cheltuielile ocazionate de salarizarea personalului vizat și (...) generează o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală de 6.060 de posturi, respectiv o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei”.

Reducerea cu 20% a numărului de posturi  din administrația locală

Prin propunerile de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010  privind finanţele publice locale (...) se intenționează reducerea cu 20% a numărului de posturi (minim, mediu și maxim).  (...) De asemenea, tot pentru eficientizarea activității instituțiilor prefectului se propune reducerea numărului maxim de posturi cu 20%, iar ministerul coordonator al activității prefectului va emite ordinul pentru stabilirea numărului maxim de posturi și structura posturilor aferente instituției prefectului în 15 zile de la adoptarea prezentului act normativ”.

Reducerea numărului membrilor consiliilor de administrație ale ANCPI și ANL 

În expunerea de motive a proiectului normativ este anunțată reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și pentru Agenția Națională pentru Locuințe: se propune a fi redus de la 9 la 5 membrii, iar numărul membrilor consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Locuințe se reduce de la 5-7 membrii la 5 membrii. Astfel, economia anuală rezultată determinată de reducerea membrilor din consiliile de administrație de la cele două agenții este de 410.444 lei”.

Reducerea numărului de consilieri

În expunerea de motive a proiectului de act normativ se menționează și reducerea cu unu a numărului de consilieri personali de la cabinetul demnitarului din administrația centrală, iar numărul de consilieri din administrația publică locală vor fi calculați în funcție de numărul de locuitori.

Această măsură generează o reducere a numărului total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală de 6.060 de posturi, respectiv o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei”, se arată în document.

Reducerea numărului de polițiști locali

Măsura presupune asigurarea unui post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, oraşe, municipii, şi sectoare ale municipiului Bucureşti; un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru judeţe, respectiv municipiul Bucureşti, iar (...) unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali”.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, şi prim-ministrul Ilie Bolojan, a avut cinci întâlniri cu reprezentanţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în cadrul cărora au fost dezbătute propunerile de măsuri privind reforma administraţiei publice locale, propuse de Guvern.

Reforma administrativă prevede măsuri pentru colectarea taxelor şi impozitelor în vederea asigurării echităţii sociale şi a sustenabilităţii financiare a administraţiilor publice locale, eficientizarea autorităţilor, o disciplină financiară mai bună şi măsuri care sporesc procesul de descentralizare”, a arătat Ministerul Dezvoltării.

