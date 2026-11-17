Dragoș Benea susține că viitoarele județe ar trebui să aibă cel puțin 500.000 de locuitori, iar pragul ideal ar putea fi de un milion. Europarlamentarul PSD a explicat la Interviurile Digi24.ro și cum vede reorganizarea teritorială, în contextul propunerii formulate de Lia Olguța Vasilescu și Emil Boc, bazată pe actualele Agenții de Dezvoltare Regională.

Multe dintre actualele județe din România ar putea fi reorganizate, iar unele ar putea fi comasate, dacă reforma administrativ-teritorială propusă de PSD va fi dusă la capăt. Europarlamentarul social-democrat Dragoș Benea a vorbit despre posibilitatea ca viitoarele județe să aibă cel puțin 500.000 de locuitori, iar în varianta sa ideală să ajungă la un milion. O astfel de reorganizare ar putea duce la o Românie cu 8–10 județe.

Dragoș Benea susține că actuala organizare administrativă nu mai este suficientă pentru atragerea fondurilor europene și dezvoltarea unor proiecte mari de infrastructură. Europarlamentarul consideră că viitoarele județe ar trebui să aibă o populație de cel puțin un milion de locuitori.

„Dacă ne propunem să atragem fonduri mari de la Uniunea Europeană, să dezvoltăm proiecte mari, așa cum declarativ sunt foarte mulți, poate ar trebui să îndrăznim mai mult și să vorbim de județe cu populație de minimum șapte cifre, adică cel puțin 1.000.000”, a declarat Dragoș Benea.

Județe cu minimum 500.000 de locuitori

Benea susține că este obligatoriu să existe un prag minim de populație pentru viitoarele județe. În opinia sa, unitățile administrative cu aproximativ 200.000 de locuitori nu ar avea suficientă capacitate pentru a atrage finanțări europene. El vorbește despre un prag minim de 500.000 de locuitori, dar consideră că varianta mai ambițioasă ar fi cea a județelor cu un milion de locuitori.

„Eu zic că ar trebui, ar fi obligatoriu să discutăm de un prag. Nu mai putem cu județe cu 200.000, pentru că ce se va întâmpla? Ele nu vor fi eligibile la finanțare pe fonduri europene (...) Eu aș vedea un prag minim la județe, dar dacă cu adevărat vrem proiecte mari de infrastructură, pe care să le accesăm pe fonduri europene, ar trebui să vorbim de județe cu populație de minimum șapte cifre.”

Potrivit recensământului din 2021, 28 dintre cele 41 de județe ale României au sub 500.000 de locuitori. Printre acestea se numără Tulcea, Covasna, Sălaj, Mehedinți, Ialomița, Harghita și Alba. La limita pragului se află Galați, cu aproximativ 496.000 de locuitori, și Neamț, cu aproximativ 494.000.

Cum vede Benea varianta propusă de Olguța Vasilescu și Emil Boc

Europarlamentarul PSD a fost întrebat și despre propunerea formulată de Lia Olguța Vasilescu și Emil Boc, care au susținut o reorganizare după modelul actualelor Agenții de Dezvoltare Regională. Benea nu a respins explicit această variantă, însă a indicat că propria sa viziune este cea a unor județe mult mai mari, cu populații de cel puțin un milion de locuitori. O asemenea organizare ar însemna, în opinia sa, aproximativ 8–10 județe.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui să existe județe, viitoare județe, cu populație de minimum șapte cifre. Cam asta înseamnă opt, zece județe.”

Varianta cu 15 județe rămâne pe masă

O altă variantă luată în calcul în discuțiile din PSD pornește de la actuala organizare a Curților de Apel, care ar putea duce la o structură cu 15–16 județe. Benea spune că acest sistem funcționează de peste 20 de ani și s-a dovedit eficient, dar admite că pot exista excepții. A dat exemplul județelor Sibiu și Alba, despre care susține că nu ar trebui să dispară de pe hartă, chiar dacă împart aceeași circumscripție a Curții de Apel.

Europarlamentarul a ținut să precizeze că o eventuală comasare nu ar însemna dispariția județelor, ci, eventual, desființarea unor consilii județene

„Dar nu e desființarea județelor. Eventual, se desființează niște consilii județene, nu dispare niciun județ”, a explicat social-democratul.

Un alt obiectiv al reorganizării ar fi reducerea diferențelor de dezvoltare dintre zonele țării. Benea susține că administrațiile mai puternice din punct de vedere economic ar putea să le sprijine pe cele mai puțin dezvoltate.

„Ăsta este un alt obiectiv al acestei reorganizări administrativ-teritoriale, ca cel mai puternic sau mai bine dezvoltat sau mai sustenabil economic, la un moment dat, pe termen scurt, să poată să îl tracteze și pe cel mai subdezvoltat. Este reducerea decalajelor între comune, reducerea decalajelor între județe.”

La finalul interviului, a fost avansată luna februarie pentru o nouă prezentare a proiectului. Calendarul concret al reformei și forma finală a reorganizării nu au fost însă stabilite.