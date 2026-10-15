Reforma administrativă a Guvernului Niculescu: Audit la instituții, personal redimensionat, servicii comune între primării

Programul de guvernare depus joi de premierul desemnat Luca Niculescu la Parlament prevede, la capitolul Administrație și dezvoltare regională, o reformă a administrației publice prin auditarea instituțiilor, reducerea birocrației și dimensionarea personalului după criterii obiective. De asemenea, acesta are în vedere, la nivel regional, consorții administrative și servicii comune, comasarea voluntară a funcțiilor și introducerea unui Indice de Sustenabilitate Administrativă. Programul propune finalizarea proiectelor începute prin PNRR și plata restanțelor, continuarea investițiilor CNI și plata facturilor proiectelor „Anghel Saligny”. Acesta vorbește despre modernizarea infrastructurii de transport, precum și lansarea unor programe dedicate siguranței clădirilor, inclusiv consolidări de protecție seismică și programul „Lift pentru viață”.

Programul de guvernare depus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede la capitolul Administrație și dezvoltare regională:

Audit funcțional și reorganizarea instituțiilor centrale

„În primele șase luni evaluăm ministerele, agențiile și structurile subordonate după atribuții, personal, buget, rezultate și suprapuneri. Identificăm competențele nealocate și clarificăm responsabilitățile la nivelul instituțiilor. Integrăm structurile cu atribuții suprapuse și consolidăm funcțiile suport, după regula: o competență publică – o instituție – un buget – un set de indicatori”.

Mai puțină birocrație și reguli unitare de procedură

„Eliminăm avizele și circuitele administrative redundante. Adoptăm Codul de procedură administrativă, cu reguli și termene unitare în relația dintre cetățean și administrație, și revizuim Codul administrativ, la opt ani de la intrarea sa în vigoare”.

Personal dimensionat după volumul de activitate și funcționari profesioniști

„Renunțăm la principiul reducerilor procentuale uniforme. Numărul de posturi se stabilește prin indicatori obiectivi, precum populația, contribuabilii, autorizațiile, beneficiarii sau dosarele pe funcționar. Personalul instituțiilor reorganizate poate trece în alte instituții printr-un sistem național de mobilitate. Adoptăm un nou statut al funcționarilor publici, cu recrutare competitivă, evaluare pe obiective și salarizare după performanță, corelată cu noua lege a salarizării”.

Comunități locale

Consorții administrative și servicii comune

„Unitățile administrativ-teritoriale (UAT) mici pot folosi în comun servicii de urbanism, juridice, de achiziții, contabilitate, IT, resurse umane și atragere de fonduri europene. Consorțiile administrative primesc finanțare pentru proiecte integrate în educație, sănătate, incluziune socială, infrastructură edilitară, patrimoniu local și digitalizare, selectate pe bază de punctaj, după criterii transparente”.

START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară

„Adoptăm cadrul legislativ pentru START Reforma Administrativă. UAT-urile care își integrează voluntar funcțiile administrative primesc susținere pentru dezvoltarea proiectelor de investiții, iar cele care decid prin procedură democratică să fuzioneze primesc, pentru o perioadă determinată, bonusuri investiționale și garanția menținerii punctelor locale de servicii. 429 de UAT-uri de până la 1.500 de locuitori au prioritate la finanțare prin comasare voluntară”.

Codul finanțelor publice locale

„Transferurile către bugetele locale se stabilesc printr-o formulă prevăzută de lege, predictibilă pe cel puțin 3 ani, fără alocări ad-hoc”.

Indicele de Sustenabilitate Administrativă

„Introducem pentru fiecare UAT un Indice de Sustenabilitate Administrativă, cu cel puțin șase criterii: populație, venituri proprii pe locuitor, ponderea cheltuielilor administrative, gradul de colectare, capacitatea de furnizare a serviciilor și accesibilitatea teritorială”.

Dezvoltare regională și investiții locale

Nicio regiune abandonată: convergența nivelului de trai

„Concentrăm resurse suplimentare în regiunile și comunitățile rămase în urmă și construim noi poli regionali și locali de dezvoltare, prin strategii regionale care integrează infrastructura, investițiile productive, educația, cercetarea, energia, agricultura, transportul și dezvoltarea urbană. Evaluăm investițiile publice după rezultate: locuri de muncă, investiții private atrase, valoare adăugată, conectivitate și numărul de beneficiari. Măsurăm anual convergența prin Indicele de Convergență Teritorială, iar fiecare politică majoră a Guvernului este evaluată și prin impactul său asupra teritoriului. Utilizăm expertiza și cooperarea cu OCDE pentru asigurarea celor mai bune politici publice de dezvoltare regională”.

Finalizarea PNRR, plata restanțelor și continuarea investițiilor CNI

„Finalizăm proiectele angajate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și achităm sumele restante. Continuăm cele peste 800 de investiții contractate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, administrat de Compania Națională de Investiții (centre medicale, școli, lucrări în primă urgență), cu menținerea bugetelor deja aprobate”.

Programul Național de Investiții Anghel Saligny

„Achităm la zi facturile înregistrate în platforma Ministerului Dezvoltării și continuăm programul Anghel Saligny. În 2027 și 2028 proiectele existente continuă după o calibrare bazată pe oportunitate și necesitate”.

Programul Național de Dezvoltare Metropolitană

„Dezvoltăm pe inelele metropolitane infrastructura edilitară, de educație, sănătate și patrimoniu, împreună cu economia locală și mobilitatea, cu proiecte complementare și sustenabile financiar, pentru ca localitățile periurbane de tip „dormitor” să devină zone urban-funcționale, capabile să asigure serviciile de bază și legate între ele pe axe de mobilitate”.

Programul Național de Infrastructură Județeană

„Modernizăm peste 1.000 km de drumuri județene neasfaltate, pentru mobilitate locală, ieșirea comunităților din izolare și valorificarea patrimoniului cultural și natural. Proiectele se finanțează pe criterii transparente, tehnice, financiare și de oportunitate și necesitate, cu prioritate pentru județele care asigură cofinanțarea din bugetele locale”.

Consolidare clădiri și locuințe

Școli, spitale și clădiri publice sigure la cutremur

„Prin programul „Școli sigure și sănătoase” proiectăm și executăm lucrări la clădirile școlilor de stat cu protecție seismică insuficientă sau avariate, pentru funcționarea lor conform tuturor cerințelor fundamentale, inclusiv eficiența energetică. Programul „Mihail Cantacuzino” consolidează spitalele cu risc seismic ridicat, pentru siguranța pacienților și a cadrelor medicale, iar programul național de consolidare acoperă celelalte clădiri cu risc seismic ridicat”.

Programul „Lift pentru viață”

„Aplicăm Legea nr. 153/2026, cu proiecte pilot pentru 100 de blocuri în 2027, și identificăm posibilități de finanțare europeană în noul buget multianual, pentru cele 3,4 milioane de cetățeni care locuiesc în peste 88.000 de blocuri cu mai mult de 3 etaje fără lift”.

Locuințe sociale și condiții decente în așezările informale

„Construim, printr-un program național multianual, locuințe sociale și de necesitate pentru persoanele defavorizate prevăzute de Legea nr. 114/1996, grupurile vulnerabile și comunitățile marginalizate, urbane și rurale. Împreună cu autoritățile locale, cartografiem așezările informale, clarificăm situația juridică a terenurilor și locuințelor, realizăm cadastrul și reglementarea urbanistică și asigurăm infrastructura de bază”.

Cadastru gratuit și autorizarea rapidă a construcțiilor

„Accelerăm cadastrul gratuit, cu alocări guvernamentale suplimentare pentru lucrările contractate din fonduri europene, și sprijinim comasarea sau reajustarea terenurilor, pentru o proiectare urbanistică modernă. Finalizăm Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, cu termene maxime obligatorii pentru certificatul de urbanism, avize și autorizația de construire, avizare simultană și un punct unic de date geospațiale (GIS) la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Mobilizăm investiții private în locuințe prin garanții acordate împreună cu Banca Europeană de Investiții”.

Editor : Alexandru Costea