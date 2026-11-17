Reforma administrativă propusă de PSD a ajuns și în presa din Ungaria. „Județele cu majoritate maghiară ar putea înceta să existe, 50 de așezări maghiare ar putea fi unite în Transilvania”, este titlul unui articol publicat pe site-ul portalului de știri Index. Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că România are angajamente internaționale, amintind de convenția-cadru privind protecția minorităților naționale. Acesta consideră că este necesară o „abordare complexă” pe tema reformei.

Reforma ar urma să afecteze 30 de primari UDMR și 50 de primării din localitățile cu un număr mare de maghiari.

„Nu știu cum se va face această chestiune în practică. Problema noastră este că asistăm numai la declarație. Eu am spus și ieri, de mai multe ori, ar trebui să ne așezăm la masă, dar nu numai PSD și UDMR, toată clasa politică, cu specialiști, și să încercăm să elaborăm un proiect sustenabil de reformă administrativ-teritorială. Până acum, eu nu am auzit decât declarații politice și care s-au redus de multe ori numai la o regulă numerică”, a afirmat liderul deputaților UDMR despre reformă.

Acesta a amintit despre reforma realizată în Polonia, în cadrul căreia s-au luat în considerare particularitățile istorice, geografice și etnice: „Și eu așa cred că ar trebui să procedăm, dacă chiar vrem o reformă administrativ-teritorială. Noi susținem reforma și spunem că sistemul acesta, care a fost creat de Ceaușescu în 1968, este unul învechit. Nu suntem antireformă”.

Întrebat dacă este de acord cu titlul din publicația maghiară, Csoma Botond a afirmat: „Dacă se face comasarea în acest sens, sigur că ar putea să dispară.

(..) Nu vor mai exista județe în care să existe o majoritate etnică maghiară. Asta se înțelege, nu? Mai există un aspect pe care l-am spus de mai multe ori. România are angajamente internaționale. Există convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, inițiată de Consiliul Europei, ratificată și semnată și de România”.

Acesta a menționat articolul 16 al convenției: „Această modificare nu se poate face dacă, în urma modificărilor, ar rezulta o situație care ar fi în detrimentul unei comunități naționale, sub aspectul ponderii etnice din acea localitate. Și eu cred că și aceste aspecte trebuie să le discutăm. Vreau să mai spun un lucru. Toată lumea vorbește numai de Harghita și Covasna. Maghiarii din România, peste 1.000.000 de oameni, nu trăiesc numai în Harghita și Covasna, trăiesc și în alte zone în această țară. Trebuie să avem o abordare complexă când vorbim de această reformă”.

Liderul deputaților UDMR a spus că formațiunea ia în calcul o moțiune de cenzură dacă Guvernul își asumă răspunderea pe reforma administrativ-teritorială: „Ne gândim la toate mijloacele parlamentare pe care le putem uza ca să stopăm acest demers. Să nu se facă prin angajarea răspunderii”.

Acesta a explicat că nu are o înțelegere cu PNL sau USR și că nu au fost demarate negocieri.

„În cazul în care Guvernul merge mai departe cu această intenție de a adopta reforma administrativ-teritorială, prin asumarea răspunderii, atunci, sigur. Până acum nu am văzut. Dumneavoastră ați văzut un proiect elaborat pe reforma administrativ-teritorială? Ce să discutăm de moțiune de cenzură, dacă nu avem un proiect despre care să discutăm?

(..) Nu am spus că nu se face reforma. Am spus că așa nu se face reforma, prin declarații simple. Până acum am auzit numai declarații. 3.000, 1.500, 5.000, 10.000, după aceea, cu județe. (..) Dacă s-ar fi început în maniera că ne-am fi așezat toți la masă, toată clasa politică, cu specialiști, și am fi ajuns la o concluzie, măcar anumite elemente practice să fi fost elaborate, atunci spun că ar fi fost mai mult decât o declarație. Până acum, în acest moment, avem declarații despre posibila reformă administrativ-teritorială. Asta avem în spațiul public”.

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Editor : A.M.G.