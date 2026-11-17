Reforma administrativă și cea a companiilor de stat vor fi adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament, dar în 2027, nu în decembrie, cum au discutat anterior cei din PSD, au declarat surse din conducerea social-democraților pentru Digi24. Bugetul de stat pentru 2027 rămâne singurul proiect major care va fi adoptat prin asumarea răspunderii în acest an, conform surselor citate.

Social-democrații vor face mai multe analize pentru stabilirea pragurilor de populație care se vor aplica drept criterii în reforma administrației locale: 1.500, 2.500, 3.000, 5.000, arată sursele din conducere.

Tot sursele transmit că printr-o ordonanță de urgență va fi adoptat textul cadru de organizare a referendumurilor pentru comasarea voluntară a localităților, care să se întindă până în luna martie.

Într-un comunicat de presă transmis luni, senatorii PSD susţineau adoptarea bugetului de stat pentru anul 2027 după realizarea unei reforme administrative care să reducă cheltuielile publice şi să elimine instituţiile şi companiile de stat ineficiente sau ale căror atribuţii se suprapun. Social-democraţii afirmau că reorganizarea aparatului public trebuie să aibă loc înainte de definitivarea proiectului de buget.

PSD a discutat, luni, în ședință, despre reforma administrativă de la nivelul județelor cât și despre companiile de stat. Vicepremierul Marian Neacșu a prezentat o primă formă a proiectului de reformare a companiilor, în contextul în care săptămâna trecută, președintele partidului, Sorin Grindeanu, anunța desființarea a mai bine de 100 de entități. Marian Neacșu a precizat că până pe 20 ianuarie 2027, Guvernul vrea să analizeze datele în cadrul unui comitet interministerial, până la 01 februarie 2027 va lucra la elaborarea actului normativ pentru realizarea măsurilor propuse, până la 20 februarie 2027 va parcurge etapele de consultare, transparență și avizare, iar până la 1 martie 2027, are în vederea aprobarea de către Executiv și intrarea în procedură parlamentară prin angajarea răspunderii.

Editor : A.C.