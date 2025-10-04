Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a declarat sâmbătă, la Digi24, că Guvernul trebuie să facă „tot ceea ce este posibil” pentru a stimula munca în România. El susține că o parte dintre asistații social sunt în realitate „apți de muncă, dar nu doresc să muncească”. În acest sens, edilul PNL din Oradea, Florin Birta, propune ca scutirile de la medici să fie verificate.

Toma: „O mulțime de oameni aleg să nu muncească”

Întrebat despre situația asistaților social, primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, susține că cei mai mulți dintre ei ar putea munci, dar refuză să o facă.

„Este o situație foarte proastă. Trebuie să se facă analize foarte serioase pentru că, din păcate, o parte dintre ei, nu spun majoritatea, sunt apți de muncă, dar nu doresc să muncească. De de ani de zile, șomajul în municipiul Buzău este 0,6-0,7% și oamenii nu vor să angajeze. Nu există angajator sau marea majoritate a angajatorilor caută oameni și nu găsesc. Se fac bursele astea pentru locuri de muncă, de cele mai multe ori sunt mai multe locuri oferite decât oameni care vor să muncească. Asta este realitatea. Vin acolo doar să ceară avizul că n-au găsit loc de muncă pe măsura pregătirii lor sau nepregătirii lor mai precis”, a declarat el.

„Legea este foarte largă, pentru că statul ăsta român funcționează cu costuri extrem de mari. S-au dat o mulțime de facilități în timp și s-a ajuns la situații care nu mai pot fi controlate. Deci trebuie analizat caz cu caz peste tot, pentru că funcționăm încă o dată cu costuri foarte mari și la nivel central și la nivel local. Este o mină de aur, este mai complicat să aduci venituri suplimentare decât să reduci costuri. Deci costurile sunt foarte mari și ai avea de unde tăia astfel încât să poți funcționa ca stat și să micșorăm acest deficit bugetar, care riscăm să ne îngroape”, adaugă primarul PSD din Buzău.

Primarul PNL din Oradea: „Scutirile de la medici să fie verificate”

Despre soluții, primarul PNL al municipiului Oradea, Florin Birta, a declarat: „Ar trebui să încercăm să creăm cât mai multe locuri de muncă în fiecare municipiu de ședință, de județ, și bineînțeles găsită o soluție prin care aceste scutiri din partea medicilor că sunt apți sau nu sunt apți de muncă să fie verificate mai în detaliu, pentru că la fel ca și cu concediile medicale, de multe ori pot fi emise aceste concedii medicale fără a fi susținute în realitate de către starea de sănătate a celor care beneficiază de ele.

La fel se poate face o verificare și la acei asistenți sociali care sunt beneficiați de adrese de la medici că nu pot presta muncă în folosul comunității sau muncă efectiv în anumite societăți comerciale”.

Perioada de şomaj, redusă la 6 luni

Întrebat la finalul lunii septembrie dacă va fi redusă perioada șomajului în Pachetul 3 de măsuri, premierul Ilie Bolojan a răspuns: „Șase luni. Banii respectivi, banii care se economisesc, trebuie folosiți pentru ca oamenii care se reangajează să fie susținuți să rămână angajați, acordând facilități celor care se reangajează, nu știu, suportarea cheltuielilor de navetă suplimentar, un an de zile, doi ani de zile, alte cheltuieli de genul acesta”.

Și primarul Constantin Toma susține această măsură. „Sunt de acord cu domnul Ilie Bolojan în ceea ce privește micșorare a termenului de șomaj de la un an, de exemplu, la șase luni de zile pentru a încuraja munca. În momentul ăsta înțeleg că sunt spre 4,5 milioane de oameni între 18 și 64 de ani care pur și simplu nu sunt în câmpul muncii. De unde să aduni banii necesari ca să poți să ții tot sistemul în picioare. Mă refer în principal sistemul de sănătate și de pensii. Deci avem o mare problemă, trebuie să facem tot ceea ce este posibil să stimulăm munca în această țară, pentru că altfel nu se poate. Sunt o mulțime de oameni care pur și simplu aleg să nu muncească”, a declarat el, la Digi24.

Cheltuieli de miliarde cu ajutoarele sociale

Cheltuielile statului cu tot ce înseamnă compensări și ajutoare sociale sunt estimate la peste 127 miliarde de lei pe întreg anul 2025. Atât la nivel central cât și la nivel local. Doar cheltuielile cu ajutoarele sociale se ridică la 4,7 miliarde de lei pe tot anul, potrivit unor calcule făcute de Digi24.

La nivel guvernamental, bugetul asigurărilor pentru șomaj însumează 2,6 miliarde de lei. Sunt în jur de 30.000 de șomeri și 7.000 de absolvenți. Apoi, venitul minim de incluziune este estimat la 1,6 miliarde de lei/an, adică vreo 133 milioane de lei pe lună. Sunt peste 200 de mii de beneficiari activi.

Statul mai cheltuie vreo 500 de milioane de lei pe an cu alte ajutoare sociale. Și la nivel local, cheltuielile cu asistența socială sunt estimate la câteva sute de milioane lei anual.

În ce condiții se acordă aceste ajutoare

„Primesc bani de la stat familiile al căror venit nu sare de 930 de lei/membru de familie. În funcție de cât de mărimea familiei, evident, sumele diferă. Ca să vă faceți o idee, nivelul venitului minim de incluziune este de 366 de lei pe lună pentru o persoană singură, pentru ca o familie cu mai mult de patru copii să primescă până la 638 lei/lună”, relatează jurnalista Digi24 Mihaela Brazdeș.

Când va fi adoptat Pachetul 3

În ce privește adoptarea celui de-al treilea Pachet de măsuri fiscale, premierul Ilie Bolojan a anunțat că va fi adoptat până la finalul acestei luni, după ce vor fi puse la punct în Coaliție toate aspectele ce țin de reforma administrației publice.

„Atunci când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau foarte ușor. Și dacă, de exemplu, am fi avut un singur partid în guvernare, sigur, anumite decizii ar fi fost luate mai repede. Dar aceasta este realitatea pe care nu o putem ocoli. Uneori dezbaterea este bună, pentru că ies poate cele mai bune idei dintr-o dezbatere și da, eu cred că în condițiile date poate puteam face mai mult dacă eram mai coerenți, dacă eram mai solidari între noi și dacă acționam ceva mai hotărât.

Dar pe administrație lucrurile sunt practic rezolvate și eu sper că în afară de discuția legată de cuantumul de reducere, pe care toți colegii le recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală și cu cât mai repede se clarifică și celelalte aspecte care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre în acest pachet și celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet 3, în așa fel încât în această lună să-l putem adopta”, a declarat acesta, vineri, la prezentarea bilanțului la 100 de zile de când a preluat funcția de prim-ministru al României.

Editor : C.L.B.