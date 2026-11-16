Reforma companiilor de stat este din nou pe masa social-democraților, care a intrat astăzi în ședință. Misiunea vicepremierului Marian Neacșu e să prezinte o primă formă a proiectului, mai ales că, săptămâna trecută, președintele partidului, Sorin Grindeanu, anunța desființarea a mai bine de 100 de entități.

Este un proiect care, în principiu, își propune să reformeze companiile de stat, să reducă costurile și statul să fie mai suplu. Problema este că e o reformă pe care PSD și-o tot propune de ceva timp. Dacă ne uităm strict la aceasta, vedem că Sorin Grindeanu anunța că în jur de 100 de entități ar trebui să dispară, iar Ministerul Agriculturii este cel care ar fi cel mai vizat de această reformă. Acolo sunt peste 70 de companii care ar trebui să fie schimbate.

Rămâne de văzut care vor fi concluziile ședinței PSD, pentru că această reformă ar trebui să fie asumată prin angajarea răspunderii, adică să nu mai fie dezbătută, să vină Guvernul în fața Parlamentului și să își asume răspunderea pentru o astfel de reformă.

Social-democrații anunțau că până în primăvara 2027 ar trebui să se facă această schimbare. Pe lângă Ministerul Agriculturii, și alte ministere, precum Ministerul Muncii, Ministerul Transporturilor, dar chiar și Sănătatea ar trebui să scape de unele companii sau să le reformeze: unele vor fi comasate, altele vor dispărea, iar altele vor fi reorganizate.

Editor : Ș.R.