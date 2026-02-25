Reformă la Romsilva. Ministrul Mediului: Suntem la un pas de a adopta reorganizarea. Trecem de la 41, la 19 direcții în toată țara

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat la Digi24 că Guvernul este „la un pas” de a adopta hotărârea privind reorganizarea Romsilva, care va reduce numărul direcțiilor regionale, de la 41, la 19. De asemenea, vor fi introduse contracte de mandat și criterii de performanță, a precizat Diana Buzoianu.

„Suntem la un pas de a adopta hotărârea de Guvern privind reorganizarea. Această reorganizare, așa cum există astăzi, o înțelegere între toate partidele din coaliție, va presupune trecerea la 19 direcții regionale, de la 41 de direcții la 19 direcții. Hotărârea va cuprinde inclusiv criterii de performanță. Asta înseamnă că directorii Direcțiilor Silvice Regionale vor da concurs. Cine va fi câștigător va semna, nu un contract de muncă, ci un contract de mandat și este foarte diferit și important, pentru că contractul de mandat maxim se poate prelungi până la 5 ani de zile și maxim, dacă mai poate să obțină încă o dată la concurs, nu mai poate avea 5 ani de zile. Noi astăzi avem directori silvici care sunt de 20-30 de ani de zile în direcții silvice pe contract de muncă și au rămas așa pe termen nedeterminat, fără să facă absolut nimic sau poate mai rău, întorcând ochii la ilegalități și la tăierile ilegale.

Deci vor fi concursuri, în urma concursului, se vor semna contracte de mandat și contractele respective de mandat vor avea criterii de performanță atașate. În fiecare an se va analiza criteriul de performanță, îndeplinirea lor. Dacă nu se îndeplinesc criteriile de performanță, nu vor mai putea să continue,” a explicat ministrul Mediului la Digi24.

Ministrul a precizat că există un acord în coaliție asupra acestei reforme a Romsilva și toate partidele au zis că susțin această reformă.

