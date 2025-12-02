Live TV

Video Reforma pensiilor speciale, în Parlament. Guvernul își asumă, astăzi, răspunderea pe legea privind pensiile magistraților

Plenul Parlamentului. Foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul merge, astăzi, în fața deputaților și a senatorilor pentru a-și asuma răspunderea pe reforma pensiilor magistraților. Termenul din PNRR până la care ar fi trebuit rezolvată această problemă a trecut, iar de el depind 231 de milioane de euro. Există și posibilitatea unui nou atac la Curtea Constituțională, care poate să amâne și mai mult modificările promise.

Guvernul își asumă astăzi reforma pensiilor speciale în plenul reunit al celor două camere. Este vorba despre o reformă mult așteptată, dar și întârziată, pentru care România ar putea pierde, parțial sau total, cele 231 de milioane de euro, potrivit jurnalistei Digi24 Rebeca Manea.

Comisia Europeană va analiza în următoarele aproximativ două luni în ce măsură am îndeplinit acest jalon.

Există, de asemenea, și riscul ca Curtea Constituțională să se pronunțe nefavorabil pe această lege, practic să existe un atac la CCR. Ultima dată această lege afecpicat pe motive de procedură, pentru că Guvernul nu avea avizul CSM.

De data aceasta însă, se va putea intra și pe conținutul legii. În primul rând, magistrații ar urma să aibă o pensie de maximum 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție va crește la 15 ani pentru pensionare.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că în cazul în care această lege va fi atacată la CCR, va amâna și mai mult reforma, iar România riscă să piardă definitiv banii de la Uniunea Europeană.

Guvernul Bolojan şi-a asumat până acum răspunderea pe două pachete de măsuri menite să reducă deficitul bugetar. De fiecare dată opoziţia a depus moţiuni de cenzură, însă acestea au fost respinse.

De asemenea, Guvernul intenţionează să-şi asume răspunderea pe reforma administraţiei, proiect care ar fi trebuit inclus în al doilea pachet de măsuri, însă a fost amânat luni de zile din cauza lipsei de consens în Coaliţie.

VIDEO CSM a avizat negativ reforma pensiilor magistraților. Vicepreședintele Consiliului: „Nu s-a pus în discuție vreo formă de protest"

