„La vremuri noi, tot noi” pare să fie deviza reformei din PNL. O parte dintre liderii de filiale demiși ieri au fost înlocuiți cu un fost baron local, un fost membru al partidului Dianei Șoșoacă, un judecător angajat la stat după pensionare și un general vizat în dosare DNA.

Marian Petrache, numit la șefia PNL Ilfov în locul lui Hubert Thuma;

Între 2005 și 2017, despre Petrache s-a vorbit ca despre omul care controla județul Ilfov. A ocupat, pe rând, funcțiile de consilier județean, prefect și președinte al Consiliului Județean Ilfov. S-a retras din prim-planul politicii după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită și șantaj. Procurorii susțineau că, în 2008, pe vremea când era secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, ar fi primit contravaloarea unor sejururi la Monte Carlo și St. Moritz. În 2018, a fost achitat definitiv.

Primar ales pe liste comune cu PSD

George Scripcaru a fost desemnat să preia conducerea PNL Brașov, în locul lui Adrian Veștea;

Scripcaru este una dintre cele mai vechi figuri ale partidului. A fost primar al Brașovului din 2004 și a avut o singură întrerupere între mandate, în perioada 2020–2024, când a fost învins în alegeri de Allen Coliban, candidatul USR. La ultimele alegeri locale acesta a candidat pe liste comune PNL-PSD.

Fost judecător cu pensie de 8.000 de euro/lună

George Șerban preia interimatul la conducerea PNL Călărași;

Fost judecător, numele său a ajuns în atenția publică după ce, la scurt timp de la pensionare, beneficiind de o pensie specială de aproximativ 8.000 de euro pe lună, a fost numit secretar de stat în Guvernul condus de Florin Cîțu.

La conducerea organizației PNL Gorj a fost numit generalul Ioan Sârbu;

În 2015, acesta a fost vizat într-un dosar DNA privind suspiciuni de abuz în serviciu. Ancheta viza presupuse nereguli legate de contracte de închiriere considerate dezavantajoase pentru stat și achiziții de aparatură medicală realizate în perioada în care conducea un spital militar. În același dosar a fost audiat și Teodor Meleșcanu. Ulterior, cauza a fost clasată.

Fost membru AUR și S.O.S România, acum la PNL

La șefia PNL Ialomița a fost propus Adrian Peiu;

Politicianul a intrat în Parlament pe listele partidului SOS România, condus de Diana Șoșoacă. În 2025, Peiu a fost exclus din SOS România și s-a alăturat formațiunii PACE. Anterior, acesta a fost și membru AUR.

Editor : A.G.