Reformele din Pachetul II vor fi adoptate separat. Executivul ar putea aproba mâine modificările fiscale (surse)

Coaliția de guvernare a decis să elaboreze mai multe proiecte separate pe care Executivul să își asume răspunderea în fața Parlamentului, în loc de unul singur - pentru pensiile speciale, reforma din sănătate, cea din administrație și noile modificări fiscale, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Unul dintre proiecte ar putea fi aprobat în ședința de Guvern de mâine.

După trei zile de discuții, Coaliția de guvernare ar fi decis să nu mai vină cu un singur proiect de reformă, în Pachetul II, pe care să își asume răspunderea în fața parlamentarilor, ci să elaboreze câte unul separat pentru fiecare domeniu astfel încât să evite eventuale vicii de neconstituționalitate, spun surse guvernamentale.

Vor exista proiecte pentru fiecare reformă în parte- pentru pensiile speciale, pentru administrația locală, pentru sănătate, dar și un proiect cu noi modificări fiscale. Ar putea exista modificări și în privința guvernanței corporative a companiilor de stat, acolo unde au existat neînțelegeri în ultima perioadă între PSD și USR.

Noi modificări de la Finanțe

În privința fiscalității, surse politice au declarat că se discută inclusiv taxarea cu 16% a tranzacțiilor cu criptomonede dar și eliminarea CASS pentru veterani, pe lângă măsurile puse în transparență deja de Ministerul Finanțelor. În plus, Coaliția a stabilit deja un prim draft în posesia căruia Digi24.ro a intrat - vezi AICI. Vor fi instituite noi reguli pentru firmele cu datorii, dar și pentru controalele de la Vamă și ANAF.

Ce se întâmplă cu pensiile speciale

De asemenea, Coaliția a decis o altă formulă de calcul a pensiei magistraților, după discuțiile de marți seară. Varianta adoptată prevede ca pensiile magistraților să fie limitate la 75% din ultimul salariu net încasat în activitate. Propunerea inițială prevedea ca acest prag să fie 70% din ultimul venit. De asemenea, coaliția a convenit ca perioada de tranziție până când vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani să crească de la 10 ani (varianta inițială), la 15 ani, potrivit acelorași surse.

Editor : A.G.