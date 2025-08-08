Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, vineri, la a patra ediţie a formatului trilateral al miniştrilor de Externe din România, Ucraina şi Republica Moldova, că acest format contribuie la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova şi la o bază solidă pentru prosperitatea comună.

La reuniunea desfăşurată la Cernăuţi, au mai participat miniştrii de Externe din Ucraina, Andrii Sybiha, şi din Republica Moldova, Mihai Popşoi, a arătat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

De asemenea, la reuniune au participat în format online miniştrii Afacerilor Externe din Polonia şi din Lituania, Radoslaw Sikorski şi Kęstutis Budrys, ocazie cu care au fost abordate teme privind ameninţările comune din Marea Neagră şi Marea Baltică pentru a căror combatere este necesară o cooperare strânsă.

Potrivit MAE, întâlnirea a evidenţiat relevanţa strategică a continuării şi aprofundării coordonării trilaterale în contextul evoluţiilor recente de securitate. Formatul a permis realizarea unui schimb de opinii aplicat în domenii de interes comun pentru economiile şi societăţile celor trei state, în vederea consolidării conectivităţii transfrontaliere şi avansării agendei de integrare europeană.

Citiți și:

VIDEO Oana Ţoiu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev. Ce subiecte au fost abordate

În cadrul discuţiilor, ministrul Oana Ţoiu a reiterat angajamentul ferm al României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi Republica Moldova. A evidenţiat necesitatea asigurării unei păci juste, durabile şi incluzive în Ucraina, care va avea efecte în plan regional, inclusiv asupra Republicii Moldova, precum şi la nivel sistemic.

„În timp ce propaganda şi dezinformarea rusă constantă încearcă să submineze şi să dezbine societăţile şi naţiunile noastre, prin formatul trilateral de cooperare RO-MD-UA contribuim la asigurarea unei conectivităţi transfrontaliere mai puternice, la o integrare europeană accelerată pentru Ucraina şi Republica Moldova şi la o bază solidă pentru prosperitatea comună”, a arătat Oana Ţoiu.

Ministrul român al Afacerilor Externe a confirmat că noul pod peste Tisa va fi gata până la finalul acestui an. Alături de omologii săi, ea a salutat testarea unei curse feroviare între Kiev, Chişinău şi Bucureşti. Au fost trecute în revistă priorităţile legate de deschiderea unor noi puncte de frontieră şi modernizarea şi amplificarea capacităţii celor existente.

„Prin coordonarea noastră activă, contribuim, de asemenea, la asigurarea stabilităţii şi securităţii regiunii Mării Negre şi setăm un standard în relaţiile noastre de vecinătate”, a subliniat Ţoiu.

Totodată, ministrul român a precizat că amploarea procesului de reconstrucţie a Ucrainei va necesita coordonarea adecvată a partenerilor şi asigurarea complementarităţii cu procesul de integrare europeană. A punctat, în context, relevanţa coordonării trilaterale în vederea capitalizării investiţiilor realizate deja în domeniul conectivităţii transfrontaliere, precum şi al utilizării oportunităţilor economice viitoare.

Citiți și:

Oana Ţoiu, întâlnire cu omologul ucrainean. Ministra de Externe a subliniat importanţa protejării drepturilor minorităţilor naţionale

În cadrul întâlnirii trilaterale RO-MD-UA, miniştrii de externe au adoptat o declaraţie comună care confirmă progresul semnificativ realizat până în prezent şi evidenţiază potenţialul important al acestui format de coordonare.

„Acest cadru a căpătat, în ultimii trei ani, atât o dinamică sporită, cât şi o substanţă foarte consistentă, pe baza angajamentului nostru comun de a aprofunda proiectele comune de cooperare, în special în domeniul conectivităţii energetice, în beneficiul reciproc al ţărilor noastre”, a afirmat ministrul Oana Ţoiu.

De asemenea, demnitarul român a salutat progresele înregistrate de Ucraina şi Republica Moldova în procesul de integrare europeană, în special în condiţiile dificile determinate de războiul de agresiune împotriva Ucrainei. A evidenţiat importanţa menţinerii angajamentului faţă de agenda de reforme şi a exprimat, în context, disponibilitatea României de a împărtăşi lecţii desprinse din propria experienţă.

Citiți și:

Oana Țoiu, vizită oficială în Ucraina. Șefa diplomației a vizitat spitalul de copii din Kiev, bombardat de ruși în urmă cu un an

Editor : Liviu Cojan