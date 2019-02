Remus Borza: Ministrul Pintea mai preocupat de imagine decât de sănătate

Deputatul independent Remus Borza susține că Sorina Pintea, ministrul Sănătății, este preocupată mai mult de propria imagine decât de sistemul medical.

„Timp de un an, am lăudat-o, am apărat-o și am susținut-o pe Sorina Pintea. E maramureșeancă de-a mea. Speram să fie acel ministru care să reformeze și să eficientizeze un sistem bolnav. Și aici mă refer la sistemul public de sănătate. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru, doamna ministru fiind mai preocupată de propria imagine decât de reforma sistemului sanitar din România. Nu există subiect cât de cât tangențial cu sănătatea fără ca doamna ministru să nu aibă o ieșire publică. A ajuns să fie un fel de moașă comunală a sistemului de sănătate, în condițiile în care doamna Pintea e economist de profesie, nu medic. Până acum vreo 30 de ani, trăia în România un personaj care le știa și se pricepea la toate. Ieșirea ministrului Pintea în scandalul apei potabile a fost una din multele luări de poziții total neinspirate. La fel și poziția oscilantă a ministrului pe subiectul epidemiei de gripă, tratat mai degrabă propagandistic decât preventiv și curativ”, afirmă deputatul pe site-ul său.

„În timp ce doamna ministru consumă timp și energie pe subiecte absolut banale, românii mor cu zile. Săptămâna trecută, o cunoscută ziaristă din România, Miriam Soare, a murit din cauza unui sistem de sănătate ticălos și corupt, care consumă total ineficient peste 10 miliarde euro anual, care decontează tratamente cetățenilor români de zeci de milioane euro în străinătate, dar nu finanțează și nu decontează actul medical la cele peste 150 de spitale private din România. În urmă cu un an, Miriam Soare, într-un strigăt disperat, îi cerea ministrului Pintea să o salveze de la moarte. Captivă birocrației și unor funcționari blazați și corupți din Ministerul Sănătății, ministrul Pintea nu a putut să facă nimic pentru doamna Soare. După cum nu poate să facă nimic nici pentru miile de români care mor, în fiecare an, din cauza indiferenței și culpei medicale. Deși, printr-un efort bugetar extraordinar, am dublat sau chiar triplat salariile medicilor, unii dintre ei câștigând peste 5.000 euro lunar, doamna ministru nu a reușit să diminueze fenomenul corupției din sistem. Recent, recunoaștea chiar domnia sa că plicul circulă în continuare prin spitalele României. Se cere și se dă șpagă pe tot lanțul medical: de la ambulanțier, la liftier, infirmier, asistent, medic curant, medic chirurg, medic legist. Ceea ce este mult mai grav este că unii medici condiționează actul medical de șpagă”, adaugă el.

Deputatul mai spune că „sistemul public de sănătate nu duce lipsă de resurse, ci de un prost management al resurselor”.

„Nu avem nevoie de 367 de spitale publice fără aparatură medicală și fără medici, ci de maxim 100 de spitale noi,dotate cu tehnică de investigație medicală de ultimă generație și cu personal de specialitate. Avem nevoie de un sistem de medicină de familie și ambulatoriu bine pus la punct, de un sistem de preluare și transport al bolnavilor cronici și acuți. Ar trebui dezvoltate medicina ambulatorie și SMURD-ul care să transporte în bune condiții și în timp util acuții și cronicii la spitalele județene sau universitare. În condițiile în care România se confruntă cu un deficit de peste 13.000 de medici, funcționarii Ministerului Sănătății, unii dintre ei în funcții de conducere încă din 1990, blochează sute de dosare ale unor medici din Republica Moldova, care au și cetățenie română, privind echivalarea și recunoașterea specializărilor în România. Sunt unele dosare care zac în dulapurile Ministerului Sănătății de mai bine de doi ani, în condițiile în care Ministerul are obligația de a soluționa aceste dosare în maximum trei luni. E o încălcare a unui drept constituțional, dreptul la muncă și, implicit, un abuz în serviciu din partea funcționarilor Ministerului Sănătății. Dar dacă știi să deschizi anumite uși, chiar și impostorii cu opt clase, parcangii de profesie, pot practica medicina în România. Cazul așa zisului medic Matteo Politi este cât se poate de sugestiv în acest sens”, afirmă Remus Borza.

