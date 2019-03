Remus Borza: "Pentru un nou început"

Am intrat în politică la 45 de ani. După ce mi-am făcut un rost şi un nume în viaţă. Muncesc de la 18 ani. În ultimii 10 ani, chiar 14 ore pe zi. Am fost timp de 23 de ani un avocat de succes şi în ultimii 17 ani, unul dintre cei mai respectaţi practicieni în insolvenţă din România. Am fost un om onest, drept şi curajos. M-am luptat cu băieţii deştepti de la Hidroelectrica care au dat un „tun”companiei de peste 2 miliarde euro şi după 5 ani şi peste 250 de procese, i-am înfrânt.

Am salvat zeci de companii de la faliment, am dat o pâine la zeci de mii de români şi peste 3 miliarde euro la bugetul de stat. Speram ca experienţa mea profesională, ca avocat şi ca manager al situaţiilor de criză, să fie valorizată şi în politică. Dar nu s-a întamplat acest lucru. Şi nici nu se va întâmpla câtă vreme România va fi condusă de aceleaşi partide care în ultimii 29 de ani au guvernat-o. Rezultatele proastei guvernări le-am trăit pe pielea noastră.

Resursele ţării le-am vândut pe 2 lei, industria am pus-o pe butuci, 4 milioane de români şi-au pierdut locul de muncă şi au luat calea exilului. Consecinţa dezindustrializării, înseamnă, în primul rând, un deficit comercial anual de 15 miliarde euro. Cu toate măsurile populiste luate de guvernele ţării în ultimii ani, 7 milioane de români trăiesc în sărăcie. Mai mult decât atât, am îndatorat generaţiile viitoare cu peste 100 miliarde euro, la care numai în contul dobânzilor, am plătit anul trecut 3 miliarde euro cât 2 autostrazi, Comarnic – Braşov sau cât 3 autostrăzi Pitesti – Sibiu. Pământul bunilor şi străbunilor şi codrii seculari ai patriei au ajuns în mâinile străinilor. În toată această interminabilă tranziţie de nicăieri spre niciunde, în care România a fost redusă la statutul de colonie, de ţară neguvernabilă, de ţară a nimănui, şi noi cetăţenii am fost victimile unui perfid proces de dezumanizare, de degradare a conştiinţei naţionale. Am devenit sclavii banului şi ai puterii, cerând ostentativ drepturi, uitând că avem şi obligaţii. Ne-am pierdut rădăcinile, abandonând acele valori şi principii pe care s-a clădit naţiunea română. Ne-am pierdut credinţa, respectul, dragostea, compasiunea, simţul datoriei. În originala noastră tranziţie, am promovat doar mediocritatea, nonvaloarea, promiscuitatea, trădarea şi delaţiunea. Curvele, hoţii, proştii şi acoperiţii au făcut carieră. Oamenii competenţi, oneşti şi integri au fost marginalizaţi. Acei români care dau conţinut şi substanţă vieţii, care ar putea să inspire şi să motiveze generaţiile de tineri de după 90 au fost supuşi unui linşaj mediatic sau pur şi simplu condamnaţi la anonimat.

Sunt unul dintre acei oameni care a contribuit semnificativ la succesul ALDE în alegerile din decembrie 2016. După 9 luni de activism politic într-un partid pretins liberal, am fost exclus pentru un delict de opinie. În iunie 2017 am votat, contrar indicaţiilor conducătorului mult iubit, pentru stabilitate politică şi responsabilitate în actul de guvernare. Din acel moment, am activat ca deputat independent în parlamentul ţării. Am avut discuţii cu liderii partidelor parlamentare pentru a vedea în ce măsură există compatibilitate între programele şi obiectivele noastre. După mai multe luni, am ajuns la concluzia că marile partide parlamentare sunt mult mai interesate în menţinerea status quo-ului cultivat în ultimii aproape 30 de ani care se traduce prin birocraţie, corupţie, clientelism politic şi populism decât în modernizarea şi reformarea statului şi implicit a clasei politice. În cei 2 ani petrecuţi în parlamentul ţării, am trăit aproape în fiecare zi sentimentul neputinţei şi al inutilităţii. Nu de puţine ori am vrut să demisionez, dar prin acest gest, aş fi dat satisfacţie multora, dar în primul rând aş fi trădat încrederea românilor care m-au votat. Pentru ei, azi, pun bazele unui nou proiect politic. Zilele acestea m-am înscris ca simplu membru în Forţa Naţională. Împreună cu cei care se vor alătura acestui proiect vom construi o alternativă, o nouă cale în politică.

Obiectiv: o Românie civilizată, europeană şi prosperă.

Mijloace: implicare civică, conştiinţă naţională, dialog, respect, complementaritate, competenţă, viziune, curaj.

Misiune: să convingem electoratul că noi suntem buni şi nu că adversarii noştrii sunt răi. O schimbare de paradigmă în dezbaterea publică.

Forţa Naţională va fi un partid al oamenilor şi ideilor şi mai puţin al doctrinelor sau ideologiilor. Forţa Naţională este o platformă civică, deschisă tuturor oamenilor şi organizaţiilor care vor să trăiască şi să activeze într-un mediu social, economic şi politic sănătos.

Forţa Naţională va promova şi proteja capitalul autohton şi firmele românesşti, veritabile motoare de creştere economică şi piloni de stabilitate socială. Forţa Naţională se doreşte a fi partidul antreprenorilor români care timp de aproape 30 de ani, au rezistat eroic în tranşee, supravieţuind unei concurenţe neloiale a capitalului străin şi unei discriminări constante a statului român.

Forţa Naţională va milita pentru reforma statului şi a marilor sisteme publice (învăţământ, sănătate, administraţie), pentru modernizarea, informatizarea şi eficientizarea instituţiilor statului. Pentru o conducere și o administrare optimă a țării se impune reducerea cu 1/3 a numărului de parlamentari şi funcţionari publici, a ministerelor, UAT-urilor, agenţiilor şi autorităţilor statului.

Forţa Naţională recunoaşte şi garantează drepturile şi libertăţile omului, separaţia puterilor în stat, egalitatea şi răspunderea tuturor cetăţenilor în faţa legii. Toți cei care au devalizat şi trădat ţara, vor trebui să răspundă în faţa legii. Pedepse sporite pentru infracţiunile de corupţie, evaziune fiscală, trafic de droguri, viol şi omor, mergând până la pedeapsa închisorii pe viaţă.

Forţa Naţională va propune iniţierea unui referendum în urma căruia naţiunea să aleagă între o republică prezidenţială sau o republică parlamentară. Actuala formă de guvernământ, republica semi-prezidenţială, a generat doar disfuncţionalităţi şi conflicte interminabile între preşedinţie şi guvern, a alimentat şi întreţinut un război fratricid român contra român, a demobilizat şi demoralizat naţiunea.

Forţa Naţională va pleda pentru introducerea votului obligatoriu ca măsură de creştere a responsabilităţii civice a cetăţenilor, de întărire a democraţiei participative şi de legitimare a unei clase politice care să-şi asume marile reforme ale României.

Forţa Naţională va susţine parcursul euroatlantic al României şi parteneriatele ei strategice cu SUA şi UE. Locul României este în Europa dar într-o Europă a naţiunilor suverane, într-o Europă în care toţi cetăţenii să fie egali în drepturi. Totodată, România va dezvolta parteneriate comerciale cu ţările din Golful Persic, Asia, Africa şi ţările din spaţiul ex-sovietic.

Forţa Naţională va susţine alocarea de la bugetul de stat a 60 de miliarde lei anual pentru investiţii, cercetare şi inovare ca singura premisă a unei dezvoltări sustenabile şi de durată a României.

Forţa Naţională îi va apăra şi proteja pe românii din judeţele Harghita, Mureş, Covasna, supuşi unui proces de epurare etnică şi maghiarizare forţată, precum şi pe românii din provinciile istorice românești rupte de ţara mamă în 1940.

Forţa Naţională recunoaşte meritele şi contribuţia Diasporei româneşti la dezvoltarea şi europenizarea României. Guvernul are obligaţia de a aloca fonduri de la buget pentru asigurarea păstrării identităţii naţionale, lingvistice şi culturale a românilor ce trăiesc în afara graniţelor ţării, pentru încurajarea repatrierii şi reinserţiei sociale a emigranţilor români.

Forţa Naţională va promova dialogul în viaţa publică, va refuza şi combate campaniile de demonizare a adversarilor politici, atacul la persoană. Prin mesaj şi atitudine, Forţa Naţională va promova armonia, respectul, dreptul la opinie. Va trebui să ieşim din spirala urii şi a confruntării, a negativismului şi fatalismului, să întindem mâini şi punţi care ne ridică şi nu bariere sau ziduri care ne despart.

Eu nu voi mai candida pentru nicio demnitate sau funcţie publică. Mă voi limita, în următorii 2 ani, să creez un curent şi o mişcare care să pună în centrul ei nevoia de reformă şi schimbare, mă voi limita să promovez în spaţiul public oameni mai buni decât mine. Forţa Naţională nu este un proiect personal, este un proiect colectiv, este un proiect de ţară, un proiect identitar pentru acei români care cred în nevoia de reformă, politică, normalitate şi civilizaţie.

Fac apel la antreprenorii români care au făcut performanţă într-un mediu politic şi economic ostil, fac apel la intelectualii ţării, la studenţii, masteranzii şi doctoranzii români din marile universităţi ale lumii, la cei peste 4 milioane de compatrioţi care trăiesc în afara graniţelor ţării şi care vor să se întoarcă acasă dar într-o ţară corect, eficient şi transparent guvernată, fac apel la milioanele de români care aşteaptă de aproape 30 de ani schimbarea şi reforma statului, să se implice în acest proiect.

Reforma clasei politice este o condiţie necesară dar nu şi suficientă. România a fost condusă în ultimii 30 de ani de aceleaşi figuri terne şi eterne care au contaminat societatea românească. Este de datoria noastră, a cetăţenilor, să promovăm oameni noi în politică, dar care au demonstrat competenţă, valoare şi moralitate. Avem nevoie, totodată, şi de o restartare a mentalului nostru colectiv, a comportamentului nostru social. Când noi vom fi mai responsabili, mai corecţi şi mai muncitori, atunci vom avea şi politicieni mai buni şi instituţii mai eficiente.

Haideţi să aducem ROMÂNIA PE PRIMUL LOC! În inimile noastre şi prin victoriile ei!

