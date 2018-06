Remus Cernea anunță că se mută din România: „Biletul de avion e doar dus”

Politicianul și activistul Remus Cernea a anunțat pe pagina sa de Facebook că se va muta din România și nu știe încă dacă plecarea sa va fi una definitivă sau dacă va mai reveni în țară.

„Dragi prieteni, după 20 de ani de eforturi pe care le-am dedicat schimbării în România, voi face acum tot mai mult pasul și spre acțiuni care vizează întreagă umanitate, nu doar o țară.

În cursul după-amiezii de mâine voi pleca în Finlanda, unde mă voi angrena pentru o perioada mai lungă în proiecte creative care au legătură și cu România, dar nu numai.

Biletul de avion este doar dus. Dacă și când voi reveni va fi o decizie pe care o voi lua acolo. Îmi doresc să revin la un moment dat, îmi doresc să pun umărul din nou la ridicarea României. Am muncit din greu și m-am luptat pentru libertate, dreptate, justiție și o dezvoltare morală a societății noastre. Am înregistrat numeroase succese și am contribuit la schimbări de mentalitate de natură să apropie țara noastră de cele civilizate, prospere și dezvoltate din occident.

E drept și că de multe ori nu am fost înțeles, iar alteori am fost crunt lovit, chiar de către apropiați în care investisem încredere și prietenie. Dar cumva mă așteptăm la astfel de lucruri, iar tot ceea ce am avut de suferit m-a fortificat interior în cele din urmă.

Voi reveni să lupt pentru România în contextul în care voi avea sentimentul că o pot face într-un cadru eficient, alături de oameni de calitate și că beneficiez de sprijinul foarte multora. Altfel ar fi timp și energie irosite.

Vom comunica aici des, iar detalii despre proiectele la care voi lucra va voi oferi pe măsură ce ele se vor apropia de împlinire.”, a scris Remus Cernea pe pagina sa de Facebook.

De curând, Cernea, în vârstă de 43 de ani a anunțat și că a pus capăt relației cu activista Ioana Stăniloiu, de 29 de ani. Cei doi erau împreună de 3 ani.

