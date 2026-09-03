Remus Ștefureac explică de ce AUR rămâne „foarte sus” în măsurătorile INSCOP din vară: „Pompierii de serviciu sunt în vacanță”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că măsurătorile politice realizate în lunile iulie și august indică posibile schimbări în raportul dintre principalele partide, care vor trebui însă confirmate de datele din septembrie. Potrivit sociologului, AUR își menține poziția la un nivel foarte ridicat, în timp ce sub formațiunea condusă de George Simion are loc o reechilibrare.

Remus Ștefureac atrage atenția că sondajele realizate în lunile de vară trebuie privite cu o anumită rezervă, motiv pentru care INSCOP le publică rar.

„Nu cred foarte mult în măsurătorile politice din iulie-august, chiar dacă facem în fiecare an. Oamenii sunt mai detașați, mai puțin conectați la evenimente și nu au răbdare. De aceea, nici nu prea publicăm decât foarte rar. Evident însă, ele nu pot fi ignorate cu totul”, a scris directorul INSCOP Research pe Facebook.

Deși nu prezintă procentele înregistrate de partide în măsurătorile din această vară, sociologul indică tendința surprinsă de acestea. „Dacă ar fi să le luăm în considerare și se vor confirma în septembrie, vom vedea din nou schimbări și echilibrări. AUR rămâne sus, foarte sus, dar sub AUR lucrurile se reechilibrează”, afirmă Ștefureac.

Directorul INSCOP pune această evoluție și pe seama prelungirii crizei politice, despre care consideră că favorizează partidul condus de George Simion.

„Prelungirea nepermisă a crizei politice nivelează raportul dintre partidele fostei coaliții și avantajează în mod natural AUR prin extinderea și consolidarea bazei sale”, explică sociologul.

Ultimul Barometru Informat.ro–INSCOP publicat privind intenția de vot la alegerile parlamentare, realizat în luna mai, plasa AUR detașat pe prima poziție.

În funcție de gradul de mobilizare a alegătorilor, AUR se situa atunci în intervalul 38–41%. O schimbare importantă se producea pe locul al doilea: PNL trecea în fața PSD, cu un scor cuprins între 20% și 22%, în timp ce social-democrații ajungeau la 13–17%. USR se situa în jurul pragului de 10%.

Remus Ștefureac explica la momentul respectiv că AUR se menținea relativ stabil, în timp ce ascensiunea PNL era asociată cu creșterea popularității premierului Ilie Bolojan. El consideră că evoluțiile din intenția de vot pe timpul verii reflectă și nemulțumirea populației față de modul în care clasa politică gestionează actualele probleme economice și de securitate.

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„Este o reacție firească a populației extenuate și contrariate de contrastul revoltător dintre provocările economice, de securitate majore, cu presiuni maximale asupra veniturilor cetățenilor și detașarea reprezentanților politici care prioritizează certurile în locul construcției și responsabilității”, afirmă directorul INSCOP.

Sociologul folosește și o metaforă pentru a descrie actuala situație politică: în timp ce problemele se agravează, cei care ar trebui să le rezolve sunt fie absenți, fie preocupați de dispute.

„Exact când e mai mare nevoie și de construcție și de responsabilitate, pentru că focul se întețește, iar «pompierii» de serviciu sunt în vacanță sau se ceartă dacă ar trebui să utilizeze benzină sau motorină pentru stingerea incendiului. Ambele scumpe oricum în aceste vremuri…”, conchide Remus Ștefureac.

Editor : M.I.