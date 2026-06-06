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Exclusiv Remus Ștefureac: „Nicușor Dan a avut o evoluție interesantă, dar e incert dacă va câștiga un al doilea mandat”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - STUDIU INSCOP - CONFERINTA - 21 IAN 2025
Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Întrebarea-cheie: un al doilea mandat pentru Nicușor Dan?

Sociologul Remus Ștefureac a declarat, într-un interviu pentru emisiunea „În fața ta”, că actualul președinte al României a înregistrat o scădere de popularitate față de momentul alegerilor, însă evoluțiile politice rămân imprevizibile, iar o eventuală reconfirmare a lui Nicușor Dan pentru un nou mandat nu este, în acest moment, ușor de anticipat. „Realmente e incertitudine totală”, a spus sociologul.

Remus Ștefureac susține că dinamica politică din ultimul interval indică o ușoară erodare a popularității principalilor actori de la vârful statului.

„În ceea ce privește președintele, Nicușor Dan a avut o evoluție interesantă. Sigur, împreună cu premierul Bolojan au pierdut din popularitate de la momentul alegerilor prezidențiale până în prezent. Acest lucru a fost evident”, a declarat sociologul.

Întrebarea-cheie: un al doilea mandat pentru Nicușor Dan?

Întrebat dacă, în contextul actual, președintele ar putea obține un nou mandat, Remus Ștefureac evită o concluzie tranșantă și subliniază gradul ridicat de incertitudine politică.

„Dacă mi-ați fi pus această întrebare în luna ianuarie-februarie 2025, probabil că aș fi spus că pare destul de improbabil, pentru că nu poți să intri în turul doi cu 21% în condițiile în care următorul clasat avea vreo 60.000 de voturi mai puțin și era susținut de trei partide mari”, a explicat acesta.

Sociologul atrage atenția că dinamica electorală din România poate schimba rapid perspectivele.

„Realmente e incertitudine totală din acest punct de vedere, nu știm, chiar nu știm. Nu avem date suficiente care să ne spună acest lucru, cu patru ani rămași până la alegerile prezidențiale din 2030”, a adăugat Ștefureac.

Analiza sociologului sugerează că atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan se află într-un context politic volatil, în care evaluările pe termen lung rămân dificil de făcut. În lipsa unor tendințe stabile, Ștefureac subliniază că orice prognoză privind viitoarele alegeri prezidențiale trebuie privită cu prudență, într-un peisaj politic aflat în continuă schimbare.

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Editor : C.A.

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