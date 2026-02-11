Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat că o blochează: „De ce să consideri că tăiatul e cel mai bun?”

Secretarul general al Guvernului, social-democratul Radu Oprea, a declarat pentru Digi24.ro că a trimis înapoi proiectul care ar fi venit cu tăieri de cheltuieli la Palatul Victoria din cauza unei „proceduri legale”. Acesta a mai precizat că nu consideră că „tăiatul este cel mai bun lucru”, iar oamenii au nevoie de respect la locul de muncă. „Nu suport mentalitatea de slav”, a declarat Radu Oprea. Reacția vine după ce Cancelaria premierului, condusă de Mihai Jurca, a transmis că reorganizarea promisă încă din luna iulie a anului trecut a fost blocată la secretariat.

Cancelaria prim-ministrului, condusă de Mihai Jurca, a transmis printr-un comunicat de presă că reorganizarea anunțată încă din data de 18 iulie 2025 nu este gata, fiind blocată la secretariatul general.

„Această reorganizare nu a putut fi implementată până la această dată, întrucât se aşteaptă semnarea proiectului de reorganizare de către Secretarul General al Guvernului”, au transmis reprezentanții cancelariei.

Reorganizarea prevedea reducerea numărului total de posturi de la 176 la aproximativ 105 (reducere cu 40%), cu o economie estimată de circa 850.000 lei pe lună: 615.000 lei din reducerea aparatului demnitarilor şi circa 235.000 lei din eficientizarea corpului de funcţionari.

Explicațiile lui Radu Oprea

Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, susține, însă, că ar fi vorba de un blocaj juridic.

„Tema nu este legată de reformă sub nicio formă. E o chestiune pe care eu o discutasem cu domnul Jurca. I-am spus că aparatul de lucru mi-a dat să îi returnez ordonanța de urgență și am opt pagini de observații. (...) A fost o problemă de procedură legală. Nu te blochez. Nu a mai venit, nu am mai vorbit și ne-am trezit cu comunicatul azi”, a declarat acesta pentru Digi24.ro.

„Mi-ai delegat cam multe”

Întrebat despre reducerile pe care le-a efectuat în cadrul structurii pe care o conduce, social-democratul a transmis că i s-au delegat atribuții suplimentare:

„E faină ideea asta că eu scad cu 40%, dar ia-mi tu la SGG și auditul, și altele, mi-ai delegat cam multe. Nu poți să spui că tu ai redus cu 40%, iar eu nu fac reformă. Sunt nuanțe întotdeauna”.

Radu Oprea a comparat tăierile de personal cu Auschwitz

Într-o reacție pentru Hotnews, secretarul general al Guvernului a comparat tăierile impuse de Executiv cu Auschwitz. „Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz”, a declarat acesta.

Întrebat de Digi24.ro de ce a făcut o astfel de comparație, Radu Oprea a transmis:

„De ce consideri că tăiatul este cel mai bun lucru? Dacă șeful tău te-ar considera doar un cost, demnitatea ta de ființă umană unde ar mai fi? Ai nevoie de respect la locul de muncă. Nu poți să pui doar eticheta că ești un bugetar, un borfaș și furi banii statului.”

„Nu suport mentalitatea de sclav”

„Am această retorică, o spun întotdeauna, că nu suport mentalitatea de sclav. În democrație există un echilibru. Ideea în care reorganizarea se face prin hotărâre de guvern dă posibilitatea și angajatului, dacă este dat afară, să se apere în instanță. Eu nu pot, pe bunul meu plac, să spun că te-am dat afară pentru că nu îmi place de tine”, a mai spus secretarul general al Guvernului.

