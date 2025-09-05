Live TV

REPER reacționează după demisia lui Octavian Berceanu și-l acuză de declarații calomnioase: A ales să se abată de la regulile statutare

Data actualizării: Data publicării:
REPER
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul REPER anunţă vineri că ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid şi transmite că democraţia internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale. REPER îl acuză pe Berceanu că a ales să se abată de la regulile statutare.

REPER a transmis, vineri, o reacţie „la declaraţiile calomnioase ale domnului Octavian Berceanu”.

„Democraţia internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale. Partidul REPER ia act de decizia domnului Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid, rezultatul neacceptării unei reguli comune de majoritate absolută în alegerea preşedintelui unui partid”, arată REPER într-un comunicat oficial. Partidul transmite că „este o organizaţie construită pe baza unor reguli clare şi a unui Statut pe care fiecare membru îl acceptă în momentul aderării”.

„Aceste reguli sunt respectate cu stricteţe, tocmai pentru a garanta corectitudinea proceselor democratice interne. Decizia domnului Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi de a demisiona din partid a fost luată în contextul în care, din păcate, a ales să se abată de la regulile statutare. Organizaţia înţelege necesitatea justificării publice a unei asemenea decizii, dar nu şi utilizarea de insulte şi calomnii. REPER rămâne fidel misiunii sale, un partid care respectă legea, Statutul şi deciziile forurilor interne, chiar şi atunci când acestea sunt dificile sau incomode. Aceasta este diferenţa dintre responsabilitatea colectivă şi orgoliul personal”, arată partidul.

REPER mai spune că, în ceea ce priveşte procesul electoral, conform Statutului REPER, alegerea preşedintelui din primul tur se face cu majoritate absolută.

„Această condiţie nu a fost întrunită. În urma contestaţiilor depuse conform regulilor statutare, decizia Consiliului Naţional, forul suprem de conducere al partidului, a fost de a organiza al doilea tur de scrutin, ce va avea loc sâmbătă, 6 septembrie”, subliniază REPER.

Potrivit formaţiunii, „REPER a respectat regulile iar dacă acest lucru constituie un motiv de demisie, atunci organizaţia îi urează mult succes domnului Berceanu în cariera politică şi în înţelegerea felului în care funcţionează democraţia şi respectul pentru lege într-o entitate politică”.

„REPER rămâne o organizaţie deschisă, incluzivă, care nu va abdica nicicând de la un principiu fundamental: deciziile se iau democratic, transparent şi statutar, nicidecum pe baza de presiuni interne sau publice. Partidul merge mai departe cu responsabilitate şi determinare, consolidându-şi identitatea de partid pro-european, democratic şi matur, care are ca misiune reprezentarea interesului public şi o Românie Europeană, în formă şi spirit, democraţia liberală, statul de drept şi aplicarea strictă a regulilor chiar şi pentru politicienii cu notorietate, indiferent de zvonuri, conspiraţii şi insulte”, menţionează REPER.

Octavian Berceanu a anunţat, vineri, că se retrage din calitatea de membru Partidul REPER, de preşedinte al formaţiunii şi candidat la Primăria Capitalei, el acuzându-i pe cei foarte mulţi din vechea conducere a partidului că au pus în aplicare un plan B pentru a relua alegerile pentru şefia REPER şi a o impune pe contracandidata sa în funcţie. Berceanu a mai acuzat şi o presiune din partea filialei PNL Cluj.

„Mă retrag din acest partid, las filiala PNL Cluj să desemneze un candidat la preşedinţia REPER şi să câştige această poziţie, iar membrii să decidă asupra viitorului formaţiunii”, a spus Berceanu, care fusese ales în urmă cu şase zile preşedinte al partidului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
4
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
masina politie
5
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pacient intr-un pat de spital
Decizie majoră a CJUE pentru pacienţii din România, privind dreptul...
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei”...
ghizdan
Livratorii români își marchează ghiozdanele după atacurile rasiste...
profimedia-1034170120
Sistemul „Nostradamus”, readus la viață. Franța investește masiv în...
Ultimele știri
Un videoclip cu doi ostatici israelieni din Gaza a fost publicat de către Hamas
Avertismentul lui Volodimir Zelenski, la întâlnirea cu premierul slovac Robert Fico: Petrolul rusesc nu are viitor în Europa
Ofensiva se intensifică: Israelul a distrus zeci de clădiri în orașul Gaza, arată noi imagini din satelit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
octavian bercenau
Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte REPER, demisionează din partid și acuză un puci: „Nu sunt un iepure”
romprest masina gunoi sector 1
Scandalul Romprest în Sectorul 1 revine. Un nou pachet de salubritate stradală, votat luni. USR face plângere. Reacția lui George Tuță
dacian ciolos cu ochelari la microfon
Fostul premier Dacian Cioloş a fost numit consilier onorific al preşedintelui interimar Ilie Bolojan
Ciocniri între câteva sute de persoane ți jandarmi în timpul unui protest organizat față de decizia BEC de a respinge candidatura lui Călin Georgescu, în București, 9 martie 2025.
Partidul REPER a depus plângere penală împotriva lui Simion, Potra și Georgescu, după violențele din București
PARTIDUL REPER
Partidul REPER cere președintelui Klaus Iohannis desecretizarea informaţiilor legate de alegerile parlamentare
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Cum arată acum Iulia, iubita lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali se iubește cu un fost iepuraș...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul „11” al lui Mircea...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Tarife dinamice la energia electrică. Cât vei plăti pe kWh înainte și după ora 18:00. Diferențe uriașe de preț
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Răsturnare de situație! Jucătorul a spus ”DA” pentru transferul la FCSB: ”Sunt foarte surprins”
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică