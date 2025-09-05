REPER reacționează după demisia lui Octavian Berceanu și-l acuză de declarații calomnioase: A ales să se abată de la regulile statutare

Partidul REPER anunţă vineri că ia act de decizia lui Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid şi transmite că democraţia internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale. REPER îl acuză pe Berceanu că a ales să se abată de la regulile statutare.

REPER a transmis, vineri, o reacţie „la declaraţiile calomnioase ale domnului Octavian Berceanu”.

„Democraţia internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale. Partidul REPER ia act de decizia domnului Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi la Primăria Municipiului Bucureşti, şi de a demisiona din partid, rezultatul neacceptării unei reguli comune de majoritate absolută în alegerea preşedintelui unui partid”, arată REPER într-un comunicat oficial. Partidul transmite că „este o organizaţie construită pe baza unor reguli clare şi a unui Statut pe care fiecare membru îl acceptă în momentul aderării”.

„Aceste reguli sunt respectate cu stricteţe, tocmai pentru a garanta corectitudinea proceselor democratice interne. Decizia domnului Octavian Berceanu de a-şi retrage candidatura la funcţia de preşedinte şi de a demisiona din partid a fost luată în contextul în care, din păcate, a ales să se abată de la regulile statutare. Organizaţia înţelege necesitatea justificării publice a unei asemenea decizii, dar nu şi utilizarea de insulte şi calomnii. REPER rămâne fidel misiunii sale, un partid care respectă legea, Statutul şi deciziile forurilor interne, chiar şi atunci când acestea sunt dificile sau incomode. Aceasta este diferenţa dintre responsabilitatea colectivă şi orgoliul personal”, arată partidul.

REPER mai spune că, în ceea ce priveşte procesul electoral, conform Statutului REPER, alegerea preşedintelui din primul tur se face cu majoritate absolută.

„Această condiţie nu a fost întrunită. În urma contestaţiilor depuse conform regulilor statutare, decizia Consiliului Naţional, forul suprem de conducere al partidului, a fost de a organiza al doilea tur de scrutin, ce va avea loc sâmbătă, 6 septembrie”, subliniază REPER.

Potrivit formaţiunii, „REPER a respectat regulile iar dacă acest lucru constituie un motiv de demisie, atunci organizaţia îi urează mult succes domnului Berceanu în cariera politică şi în înţelegerea felului în care funcţionează democraţia şi respectul pentru lege într-o entitate politică”.

„REPER rămâne o organizaţie deschisă, incluzivă, care nu va abdica nicicând de la un principiu fundamental: deciziile se iau democratic, transparent şi statutar, nicidecum pe baza de presiuni interne sau publice. Partidul merge mai departe cu responsabilitate şi determinare, consolidându-şi identitatea de partid pro-european, democratic şi matur, care are ca misiune reprezentarea interesului public şi o Românie Europeană, în formă şi spirit, democraţia liberală, statul de drept şi aplicarea strictă a regulilor chiar şi pentru politicienii cu notorietate, indiferent de zvonuri, conspiraţii şi insulte”, menţionează REPER.

Octavian Berceanu a anunţat, vineri, că se retrage din calitatea de membru Partidul REPER, de preşedinte al formaţiunii şi candidat la Primăria Capitalei, el acuzându-i pe cei foarte mulţi din vechea conducere a partidului că au pus în aplicare un plan B pentru a relua alegerile pentru şefia REPER şi a o impune pe contracandidata sa în funcţie. Berceanu a mai acuzat şi o presiune din partea filialei PNL Cluj.

„Mă retrag din acest partid, las filiala PNL Cluj să desemneze un candidat la preşedinţia REPER şi să câştige această poziţie, iar membrii să decidă asupra viitorului formaţiunii”, a spus Berceanu, care fusese ales în urmă cu şase zile preşedinte al partidului.

Editor : B.E.