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Replica Dianei Buzoianu pentru liderul sindical care a spus că sunt „cam multe femei care conduc şi iau decizii”

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Diana Buzoianu răspunde declarațiilor sexiste ale liderului sindical de la metrou, subliniind rolul femeilor în conducerea Ministerului Mediului. Foto: Facebook
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Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat la declarațiile liderului de sindicat de la metrou, Marian Artimon, care a spus că sunt „cam multe femei care conduc şi iau decizii”. Diana Buzoianu afirmă că la Ministerul Mediului sunt trei femei la conducere, în funcţii de ministru şi secretari de stat, care demonstrează că „femeile pot fi la masa deciziei”. „Ştim, asta supără mulţi misogini”, a mai adăugat Buzoianu.

„«Cam multe femei care conduc şi iau decizii» zice, plin de încredere arogantă, liderul sindical de la Metrorex, Marian Artimon, într-o conferinţă de presă care a avut loc chiar acum câteva ore. Eh, la Ministerul Mediului este pentru prima dată când avem şi o ministră şi secretarii de stat femei”, a scris Diana Buzoianu miercuri, pe pagina ei de Facebook.

Ea spune că vor duce „la bun sfârşit” şi reformele începute la Romsilva şi Apele Române.

„Şi vom duce şi reforma Romsilva, şi reforma ANAR la bun sfârşit. Şi am atras fonduri europene record, un ritm pe care îl vom păstra pe mai departe. Şi nu mai ascundem sub preş corupţia baronilor locali.”

Diana Buzoianu mai afirmă că la Ministerul Mediului femeile demonstrează „zi de zi” că în domenii foarte tehnice „pot fi la masa deciziei şi pot aduce o schimbare în bine aşteptată de milioane de români”.

„Ştim, asta supără mulţi misogini”, a mai adăugat ea.

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Miercuri, într-o conferinţă de presă, preşedintele Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a afirmat că sunt prea multe femei care iau decizii pentru metrou.

„Din păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să ştie nu câţi bani are în buget, ci care să ştie să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a declarat Marian Artimon.

Editor : B.P.

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