Replica lui Bolojan la atacul lui Grindeanu: „E ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi”

Fostul premier Ilie Bolojan a răspuns luni la atacul lui Sorin Grindeanu, care a acuzat că guvernul demis prin moțiune de cenzură a lăsat România cu „cel mai maire deficit bugetar din Uniunea Europeană”. Bolojan se întreabă dacă Grindeanu știe diferența dintre deficitul de etapă și deficitul de la finalul anului, spunând că liderul PSD „își fabrică scuze pentru un eșec”.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește.

Asta pentru că deficitul României, calculat pe baza tuturor datelor și cu toate facturile emise pe masă, a fost estimat de agențiile de rating. Ar trebui să știe că experții acestora întorc pe toate părțile cifrele și se uită la toate detaliile, pentru că răspund în fața propriilor clienți. Dacă greșesc, își compromit propria credibilitate.

Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB.

Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc.

Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanțelor că a indus în eroare agențiile de rating, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat?

Asta îl va ajuta mult în relația cu piețele și investitorii. Un mare “atu” pentru România în negocieri”, a scris Ilie Bolojan luni, într-un meaj pe rețelele sociale.

Fostul premier se întreabă dacă Sorin Grindeanu știe diferența dintre un deficit de etapă și deficitul de la finalul anului, spunând că liderul PSD „își fabrică scuze pentru un eșec”.

„Știe diferența dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, și deficitul de la finalul anului, când îți vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 și 6, cu excepția, desigur, a banilor pierduți din vina PSD din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării?

E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou.

Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec.

Vrea să mai arunce cu bani la rectificările bugetare din zilele următoare și să nu ia măsurile de control al cheltuielilor la final de an, iar dacă se va rata ținta de deficit, să poată da vina pe cei ale căror estimări au fost considerate în regulă de trei agenții de rating.

Vrea să justifice de ce bugetul de anul viitor nu va include promisiunile făcute în mod populist. Pentru că acestea nu au acoperire.

Noi vom sta cu ochii pe tot ceea ce vor face”, a mai scris Ilie Bolojan.

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Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, duminică dimineaţă, că fostul premier Ilie Bolojan doar a sacrificat economia şi a adâncit criza, lucru pe care social-democraţii îl vor corecta.

El a spus că PSD va schimba direcţia României, după ce Guvernul Bolojan a lăsat datorii de peste 30 de miliarde şi cel mai mare deficit din Uniunea Europeană.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia şi a adâncit criza. Asta nu este «greaua moştenire» – este nota de plată a austerităţii oarbe! Plătită de români şi firmele româneşti, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează şi nu aruncă inconştient în spaţiul public scenarii apocaliptice despre «incapacitatea de plată». Vom schimba direcţia României. Aici nu există cale de întoarcere”, a scris, duminică, pe Facebook, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Editor : B.P.