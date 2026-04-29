Replica lui Ciprian Ciucu pentru Nicușor Dan: „Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e 'split-ul'”

ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, spune că în România există o confruntare între „un sistem ticăloşit”, interesat să-şi păstreze privilegiile, şi o mişcare reformistă care încearcă să menţină ţara pe linia de plutire. „Unde este dilema morală, că eu nu o văd?” se întreabă primarul pe pagina de Facebook.

„Nu avem un 'split'. Avem un sistem ticăloşit care face totul pentru a-şi păstra puterea, privilegiile şi banii pe seama românilor şi avem o mişcare reformistă care încearcă să ţină ţara pe linia de plutire. Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e 'split-ul'. 'Pro-european' se referă la categoria a doua, cea cu linia de plutire”, a transmis primarul Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

Declaraţia vine după ce preşedintele Nicuşor Dan a declarat marți că există un clivaj între forţele politice pro-europene şi evitase să spună dacă îl susţine sau nu pe premierul Ilie Bolojan.

"E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă. Însă, ce am constatat cu toţii de mai mult timp, este că avem un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene. Şi faţă de această chestiune care s-a transpus într-un act administrativ, moţiune de cenzură, îmi păstrez distanţa", a punctat preşedintele.

Luni, tot într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu atrăgea atenţia că, în ultimii cinci ani, durata medie a unui guvern a fost sub un an. El susţinea că în România crizele politice sunt generate "exclusiv pe baza intereselor politice şi financiare", întrucât "oameni bogaţi şi puternici vor acces la mai multă bogăţie" şi la mai multă putere.

"De aceea au fost mătrăşite guvernele Orban, Cîţu şi acum i se pregăteşte acelaşi lucru guvernului Bolojan. Ştiu ce vorbesc: am fost atras în mizeria asta, cu şi fără voia mea în ultimii ani. Guvernele Ciucă şi Ciolacu au existat atunci când oamenii bogaţi şi puternici s-au înţeles. Şi, parţial, Cîţu - dar atunci s-au certat alţi bogaţi şi puternici între ei. Şi nu toţi sunt la vedere. Deci nu avem crize politice naturale, ci complet artificiale, create în laboratoarele lor, parte a foamei de bani şi a accesului discreţionar şi privilegiat la resursele statului", preciza edilul general.

El adăuga că AUR este "sistemul care se prezintă ca anti-sistem", fiind alcătuit din "foşti pesedişti, la fel de nesătui şi fără scrupule". Ciucu le atrăgea atenţia colegilor liberali că una dintre "mize" o reprezintă chiar partidul din care fac parte.

"Vom fi chemaţi în curând să facem o alegere de conştiinţă: demnitatea noastră, agenda publică şi viitoarele generaţii de liberali sau sistemul, banii şi, nu după mult timp, irelevanţa", mai scria Ciprian Ciucu.

