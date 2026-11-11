Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat despre fostul premier Ilie Bolojan, care i-a cerut recent „Sorine, guvernează!”, că este „un fel de speaker motivaţional”, participând la întâlniri aranjate. Grindeanu i-a răspuns lui Bolojan: „Sigur am reparat ce ai făcut tu”.

Sorin Grindeanu a vorbit, miercuri seară, la Antena 3 CNN, despre fostul premier Ilie Bolojan.

„Am văzut mai mult că e un fel de speaker motivaţional din acesta. Se duce la tot felul de întâlniri aranjate unde nu e deranjat de întrebări serioase despre ceea ce sau unde a dus România”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Liderul PSD i-a răspuns lui Ilie Bolojan care l-a îndemnat „Sorine, guvernează!”.

„Am văzut că mi-a zis «Sorine, guvernează». Pot să-i spun că acum am guvernat şi noi, dar nu am tăiat, sigur am reparat ce ai făcut tu”, i-a răspuns Grindeanu lui Bolojan.

Recent, preşedintele PNL a fost pus în cadrul unei emisiuni să-i transmită preşedintelui PSD mesajul: „ Hai, Sorine, guvernează”.

Înregistrarea cu momentul a făcut deliciul internauţilor şi a generat numeroase comentarii în mediul online.

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Editor : B.E.