Replica lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan: „PNL nu a promis un cec în alb pentru Grindeanu. Ne-am mai fript”

Ilie Bolojan a afirmat vineri seară, 26 iunie, că PNL și-a prezentat soluția pentru ca țara să aibă un nou Executiv, menționând nominalizarea lui Siegfried Mureșan, „un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete”. Referitor la acuzația lansată de Nicușor Dan, liderul liberalilor a precizat că partidul „nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern”.

„Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern. 1. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni”, a afirmat președintele PNL.

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Totodată, reacționând la acuzația lansată de președintele Nicușor Dan conform căreia PNL și-a schimbat poziția, Bolojan a explicat că liberalii au hotărât că nu-l vor susține necondiționat ca premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit. PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord. Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire. PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”.

Deși șeful statului a afirmat cu o zi în urmă că așteaptă ca partidele să vină astăzi, 26 iunie, cu o soluție pentru ieșirea din criza politică, Nicușor Dan a anunțat, după o întrevedere cu liderii fostei coaliții, că blocajul nu a fost depășit.

USR, UDMR și PNL au decis, vineri dimineață, să îl nominalizeze pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Imediat după ce a fost oficializată propunerea lui pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan a afirmat: „Mulțumesc mult colegilor din PNL și partenerilor noștri din USR și UDMR pentru faptul că, în mod transparent, au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de premier. Convingerea mea este că românii vor modernizare, vor reforme, iar preocuparea noastră este să avem o ofertă onestă și cinstită”.

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Editor : A.M.G.