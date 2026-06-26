Live TV

Replica lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan: „PNL nu a promis un cec în alb pentru Grindeanu. Ne-am mai fript”

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ilie Bolojan a afirmat vineri seară, 26 iunie, că PNL și-a prezentat soluția pentru ca țara să aibă un nou Executiv, menționând nominalizarea lui Siegfried Mureșan, „un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete”. Referitor la acuzația lansată de Nicușor Dan, liderul liberalilor a precizat că partidul „nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern”.

„Astăzi, Partidul Național Liberal și-a prezentat soluția pentru a avea un nou guvern. 1. Împreună cu USR și UDMR, l-am propus pe Siegfried Mureșan premier. Un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni”, a afirmat președintele PNL.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Totodată, reacționând la acuzația lansată de președintele Nicușor Dan conform căreia PNL și-a schimbat poziția, Bolojan a explicat că liberalii au hotărât că nu-l vor susține necondiționat ca premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit. PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord. Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire. PNL nu blochează. PNL rămâne consecvent. Nu vrem să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții, cu voturile noastre. Asta deranjează”.

Deși șeful statului a afirmat cu o zi în urmă că așteaptă ca partidele să vină astăzi, 26 iunie, cu o soluție pentru ieșirea din criza politică, Nicușor Dan a anunțat, după o întrevedere cu liderii fostei coaliții, că blocajul nu a fost depășit.  

USR, UDMR și PNL au decis, vineri dimineață, să îl nominalizeze pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Imediat după ce a fost oficializată propunerea lui pentru funcția de premier, Siegfried Mureșan a afirmat: „Mulțumesc mult colegilor din PNL și partenerilor noștri din USR și UDMR pentru faptul că, în mod transparent, au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de premier. Convingerea mea este că românii vor modernizare, vor reforme, iar preocuparea noastră este să avem o ofertă onestă și cinstită”.

Citește și:

Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)

Grindeanu: PSD nu mai înaintează o altă propunere. Nu ne temem de votul românilor. Mesaj pentru Bolojan: „Ar fi bine să înveți engleză”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
2
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
3
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
4
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat...
lideri partide si presedintele
5
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
Digi Sport
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
UCURESTI - BPN PNL - 1 IUL 2024
Alexandru Muraru (PNL), către preşedintele Nicuşor Dan: Oferta onestă făcută de PNL-USR-UDMR v-a dat şansa să vă reabilitaţi politic
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete (PSD): Responsabilitatea pentru oameni a fost înlocuită de calcule politice, negocieri fără sfârşit şi orgolii
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
cristila traila la parlament
Cristina Trăilă, PNL: Bolojan nu și-a schimbat declarațiile, dar Grindeanu vrea autonomie și să nu negocieze programul de guvernare
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Grindeanu: PSD nu mai înaintează o altă propunere. Nu ne temem de votul românilor. Mesaj pentru Bolojan: „Ar fi bine să înveți engleză”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan anunță blocaj în rezolvarea crizei politice și acuză PNL...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petrișor Peiu: AUR face apel la partide pentru suspendarea și...
harta romania - moldova
Planul B al Rep. Moldova, dacă ușa de intrare în Europa rămâne...
oana toiu - Abbas Araghchi
Oana Țoiu, discuție cu șeful diplomației iraniene: „Am subliniat...
Ultimele știri
Acord-surpriză la Washington. Israelul, Libanul și SUA anunță un pas neașteptat către pace
Sancțiunile UE împotriva Rusiei, blocate de divergențe. „Petrolul, codul și Kirill”, cele trei puncte de dispută
David Popovici, locul doi la 50 de metri liber, la Trofeul Settecolli de la Roma
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Fanatik.ro
Qatar a plătit pentru a avea suporteri la Cupa Mondială! Ce ofertă au primit cei 2.000 de susținători
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Emil Boc nu are milă de sportivii ruși după ce s-au retras de la Cupa Mondială de la Cluj: „Nu putem sta ziua...
Adevărul
Un afacerist apropiat de PNL s-a întors acasă după 11 ani. Nu a executat nicio zi din cei 6 ani de...
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Liverpool trimite oferta oficială pentru Andrei Rațiu! Suma, record în Spania
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
Leguma cea mai eficientă pentru reglarea glicemiei și reducerea inflamației. Endocrinologii explică efectele...
Newsweek
Pensii militare: Vot de respingere pentru reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani la polițiști și militari
Digi FM
Fiul unei românce, cea mai mare notă la „bacalaureatul” spaniol din Barcelona: „M-am descurcat mai bine decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...