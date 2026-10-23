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Exclusiv Replica lui Ilie Bolojan pentru social-democraţi pe tema deficitului: „E o tehnică de a justifica promisiunile fără acoperire”

Data actualizării: Data publicării:
2026-09-01-0755
Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin
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Fostul premier Ilie Bolojan reclamă, într-un interviu exclusiv pentru Digi24, o dezinformare lansată de PSD în legătură cu datele Eurostat privind deficitul bugetar al României. „E o tehnică de a justifica promisiunile fără acoperire care au fost făcute și nu pot fi îndeplinite”, a transmis Ilie Bolojan.

„E una din tacticile pe care le-au reîncălzit. Așa au făcut și după guvernul Cioloș, moștenirea dezastruoasă care li s-a lăsat. Am zis-o și la investirea guvernului, nu are legătură cu deficitul. Sunt aspecte care țin de evaluări trimestriale după o anumită metodologie care ține cont de datele livrate și de alte aspecte. Deficitul e cel care a fost anunțat de Ministerul Finațelor, confirmat de 3 agenții de rating și se va vedea la finalul anului că, dacă nu se pierde controlul cheltuielilor, deficitul va fi în ținta angajată de 6,2%. E o tehnică de a justifica că promisiunile fără acoperire care au fost făcute nu pot fi îndeplinite, nu pentru că PSD a mințit premeditat, ci pentru că alții sunt vinovați. Ca și cum PSD nu a fost în guvernare în ultimul an - și e adevărat că în ultimele 5 luni, dar cu oameni în finanțe și cu secretari de stat și directori în finanțe, care știm ce afiliere au. Guvernul pe care l-am condus nu putea, nu a dat nicio lege nouă, nu avea drept să cheltuie banii, eram în niște limite. E o tehnică de a fugi de răspunderea că ai mințit și că nu-ți poți pune în practică afirmațiile fără acoperire”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Întrebat cum arată moștenirea pe care o lasă Guvernului, fostul premier spune că „le-am lăsat o țară care este într-o situație de redresare fără niciun echivoc.”

„Toate datele care sunt publice în momentul de față se bazează pe date reale. Ce am făcut - am preluat o țară cu spatele la zid. Am făcut o restructurare a veniturilor, pentru că nu puteam altfel. Am plafonat cheltuielile și am venit cu legislația privind reducerea acestora. Avem lege care prevede câteva măsuri care nu au putut fi puse în practică pentru că a venit moțiunea de cenzură. Deci le-am lăsat o țară care este într-o situație de redresare fără niciun echivoc și continuarea liniilor de bun simț - a legilor pe care le-am dat împreună - nu face decât să ne ducă într-o direcție corectă de a ne echilibra cheltuielile cu veniturile și de a crea condiții pentru relansare economică. Dacă nu fac asta, nu vor face decât ca eforturile pe care le-au făcut românii și anumite costuri sociale, să fie în situația de a fi anulate și să ne întoarcem din nou într-o situație dificilă ca în 2025”, a explicat Ilie Bolojan.

Editor : A.P.

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