Replica lui Siegfried Mureșan, după ce Nicușor Dan a spus că „nu cere prea multe” de la partidele parlamentare

Siegfried Mureșan, propunerea PNL pentru postul de prim-ministru, a transmis marți seară că România are nevoie de un „guvern bun”, nu „orice guvern”. Declarația lui vine după ce președintele Nicușor Dan a spus în cursul aceleiași zile că el „nu cere prea mult” de la partide, ci doar formarea unei majorități în Parlament, care să voteze un guvern.

„România are nevoie de un guvern bun. România nu are nevoie de orice guvern.

E important să știm ce va face viitorul guvern, nu doar să punem niște politicieni pe funcții. De aceea, contează miniștrii și contează programul de guvernare.

Partidul Național Liberal nu acordă cecuri în alb. Vom vota doar un guvern serios, cu program serios și miniștri serioși”, a afirmat Siegfried Mureșan marți, într-un mesaj pe Facebook.

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Declarația lui Mureșan vine după ce, tot în cursul zilei de marți, președintele Nicușor Dan a afirmat că „nu cere multe” de la partidele parlamentare, ci doar formarea unei majorități care să voteze un nou guvern.

„În situația în care ne aflăm, după două luni fără Guvern, eu nu cer prea multe. Cer să existe 233 de oameni care să voteze sigur. Pentru ca ei să ajungă la o înțelegere între ei, trebuie să existe un acord. Dar, din perspectiva mea, cel mai important este să existe acei 233 de oameni”, a spus președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă mai există șansa ca un Guvern cu drepturi depline să fie instalat în această vară, Nicușor Dan a transmis: „Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Nu știm când se va întâmpla acest lucru, dar sper să fie cât mai curând și insist ca partidele să se întâlnească cât mai des în zilele și săptămânile următoare pentru a găsi o soluție de compromis și o majoritate. Vorbesc în mod constant cu liderii partidelor”.

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Editor : B.P.