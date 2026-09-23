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Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din Parlamentul European

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Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat miercuri seară, la B1 TV, că nu va demisiona din Parlamentul European, aşa cum i-a cerut Sorin Grindeanu, amintind că șeful PSD nu i-a solicitat eurodeputatului Eugen Tomac acelaşi lucru. Mureşan susține că ideea demisiei nu îi aparţine lui Grindeanu, ci unui europarlamentar socialist „codaş”.

„În primul rând, la alegerile europarlamentare din anul 2019 PNL a câştigat alegerile europarlamentare. În 2019 noi am bătut PSD la alegerile europarlamentare. Ei ştiu că PNL este partidul care de departe a obţinut cele mai multe locuri pentru România în Parlamentul European şi ei ştiu că la alegeri europarlamentare totdeauna luăm rezultate mai bune decât luăm la alegeri parlamentare. Ştiu că le-a fost teamă de o candidautră a noastră pe liste separate la alegerile europarlamentare şi au fost mult mai confortabili să candidăm comun. Ca atare, cred că noi le-am făcut un bine lor, şi nu ei nouă”, a afirmat Siegfried Mureşan, potrivit News.ro.
 
El a susţinut că nu „codaşii” care au ajuns eurodeputaţi din partea PSD „au tras lista în sus”.
 
„E clar că nu codaşii pe care i-a pus PSD pe acea listă, care sunt codaşi în Parlamentul European la activitate şi la prezenţă, au tras lista în sus, ci mai degrabă colegii serioşi puşi de PNL”, a adăugat premierul desemnat.
 
El a amintit că Grindeanu nu i-a făcut aceeaşi solicitare şi lui Eugen Tomac atunci când acesta a fost desemnat prim-ministru.
 
„În ceea ce priveşte ideea nouă pe care domnul Grindeanu a prezentat-o astăzi, dorinţa ca eu să îmi dau demisia din Parlamentul European înaintea votului de învestitură, am de spus doar câteva lucruri. Când europarlamentarul Tomac a fost desemnat, domnul Grindeanu îşi făcea fotografii cu domnul Tomac, nu a avut aceeaşi solicitare. Când domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş Sorin Grindeanu a venit ca prim-ministru în guvernul controlat de Liviu Dragnea a spus public că îşi va da demisia de la Consiliul Judeţean după ce depune jurământul şi după votul de învestitură al Guvernului Sorin Grindeanu.

Domnul preşedinte Sorin Grindeanu ştiu că se concentrează mult pe activitatea din Parlamentul României şi pe a face bine românilor ducând PSD-ul de la 23 la 13%, dar e firesc ca domnia sa să nu se concentreze foarte mult pe activitatea din Parlamentul European. Ca atare, nu îi iau această declaraţie în nume de rău, deoarece ştiu că ideea nu a venit de la domnia sa. Sunt convins că ideea ca eu să îmi dau demisia din Parlamentul European a venit de la un europarlamentar socialist codaş, care probabil ştie că singura lui şansă să mai urce cu un loc în ierarhia Parlamentului European, de la locul 700 la locul 699, este dacă eu nu-i mai stau în drum”, a susţinut Siegfried Mureşan.

El a spus că eurodeputaţii PSD pot munci şi pot urca în ierarhie în Parlamentul European, fără a fi nevoie ca el să plece.

Editor : C.L.B.

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