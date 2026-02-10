Sute de primari ai comunelor din țară au venit la București să discute cu liderii Coaliției, inclusiv cu premierul Ilie Bolojan, despre bani și reforma administrației. Șeful Executivului nu a fost primit deloc cu entuziasm, ba chiar în spatele său au fost proiectate imagini de la greva angajaților din primării. Unii edili au huiduit și l-au ironizat cu replici precum „Când erai primar tot așa făceai?”. Și Sorin Grindeanu i-a adus critici premierului și apoi a părăsit sala. Cei doi lideri nu s-au privit deloc.

Întâlnirea a avut loc în cadrul unei dezbateri pe tema reformei administrative și a reducerii cheltuielilor publice, eveniment organizat de Asociația Comunelor din România, la Palatul Parlamentului, la care au participat peste 500 de edili din țară.

În timp ce autoritățile de la București vorbeau în fața primarilor adunați la Palatul Parlamentului, angajații din peste 1.500 de primării se aflau în grevă, iar organizatorii au proiectat imagini cu protestul pe ecranele din spatele oficialilor.

Aproximativ 20.000 de angajați din primării au întrerupt lucrul, nemulțumiți de reforma administrației. Foto: Digi24.ro

În deschiderea evenimentului, președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, i-a ironizat pe guvernanți pentru măsurile de austeritate.

„Prin măsurile luate, mai mai că nu găseam să iau sală. Voiam să vină multă lume aici, dar nu ca să aplaude”, a spus acesta.

Grindeanu a atacat și a plecat

„Să vorbim deschis despre elefanții din încăpere”, și-a început Sorin Grindeanu discursul, atacându-l în rafală pe Ilie Bolojan, care se afla în stânga sa.

„Dacă nu ești dintr-o localitate în care ai miliarde de la buget, atunci aproape de fiecare dată ești prezentat a fi incapabil. O minciună. Exprimă o lene morală și intelectuală a celor incapabili să depășească un populism ieftin. Să ne folosim mintea mai mult decât toporul”, a spus Grindeanu, iar apoi s-a ridicat și a plecat, fără să asiste și la declarațiile premierului. Pe parcursul intervenției sale nu s-a privit niciun moment cu Ilie Bolojan.

Deși discursul președintelui PSD a fost aplaudat de cei prezenți, liderul primarilor de comune i-a bătut obrazul:

„Bine, mă, nu îți plac măsurile, dar nu votarăți împreună?”

Fără aplauze pentru Bolojan

Intervenția premierului nu a fost primită cu un rând de aplauze, așa cum s-a întâmplat cu vorbitorii anteriori. În schimb, edilii au vociferat, au râs și au huiduit.

„Ăsta râde de noi, mă!”

În timp ce șeful Guvernului vorbea despre reforma administrației, pe care le-a prezentat-o primarilor drept o măsură care „întărește foarte mult capacitatea de exercita mandatul”, din sală unul dintre edili le spune colegilor: „Ăsta râde de noi, mă!”, potrivit imaginilor surprinse de Digi24.ro.

Huiduieli pe banii de la buget

La scurt timp au urmat și huiduielile, atunci când Ilie Bolojan a declarat că „În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin de la bugetul de stat”.

„Nu e adevărat”, au strigat unii edili.

Bolojan: „Lăsați-mă să răspund”

Premierul a stârnit reacția sălii și în momentul în care a vorbit despre nivelul salarizării din administrație. „Stimați colegi, lăsați-mă să răspund!”, le-a transmis Bolojan edililor care se agitau și râdeau.

„Nu ați făcut altceva decât să ne împachetați rând pe rând”, i-a transmis ulterior Emil Drăghici.

„Zodia mă face să spun ce gândesc”

În timpul evenimentului a luat cuvântul și Mariana Gâju (PSD), primar în comuna Cumpăna, Constanța. Aceasta a transmis că „asistăm la o zbatere a satului românesc” și a criticat autoritățile pentru planurile privind comasarea comunelor.

„Poate zodia de berbec mă face să spun ce gândesc. Nu o să rămâneți în istorie ca premier așa cum ați rămas ca primar!”, i-a transmis lui Bolojan.

„După mulți ani de bine, a intervenit Bolojan”

Nemulțumiri au fost și în rândurile primarilor PNL. Edilul comunei Plugari din Iași, Paul Mursa, a declarat pentru Digi24.ro că edilii se confruntă cu o revoltă a cetățenilor din cauza impozitelor:

„Toată țara știe că ne preocupăm cu o revoltă a cetățenilor din comune pentru că a intervenit Bolojan după mulți ani de bine. Impozite mărite, dublate, fără bani de cofinanțări, disponibilizări.”

Și concedierile din primării i-au neliniștit pe primari. Edilul din comuna Micăsasa (Sibiu), Alexandru Suciu (PSD), susține că tăierile de posturi din ar putea conduce la servicii mai proaste în administrație.

„Joburile din administrația locală nu sunt foarte bine plătite, iar din colegi mai pleacă fără să îi dăm afară. Acum am rămas cu 14 angajați. Eu sper să nu fim nevoiți să mai concediem oameni, pentru că atunci serviciile vor fi mai slabe sau, pur și simplu, nu vom mai fi funcționali.

Înțeleg că trebuie să strângem rândurile și să cheltuim mai puțin, dar avem proiecte care necesită cofinanțări, iar de aici apar unele blocaje”, a spus acesta.

„S-au învățat oamenii aici, acum trebuie să îi dăm afară”

Edilul din comuna Hereclean (Sălaj), Dobrai Francisc (UDMR), s-a arătat îngrijorat tot de tăierile din primării. „Suntem afectați și îmi pare rău, pentru că avem colegi care au și ei familie.

S-au învățat aici, sunt de mult timp și trebuie să îi dăm afară, iar altcineva va trebui să învețe problemele pe care dânșii sau dânsele le știu deja“, susține edilul.

În ciuda discuțiilor despre nevoia de a strânge cureaua și de a face economii, un edil și-a etalat în sală ceasul de lux. Este vorba despre Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa din Maramureș, care a purtat un ceas Rolex. Potrivit site-urilor de specialitate, acesta ar costa în jur de 50.000 de euro.

Aflat deja la al 7-lea mandat, edilul a primit anul trecut și titlul de „Primar de 7 stele”, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.

A 29-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, in Bucuresti, 10 februarie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În cadrul evenimentului, premierul Ilie Bolojan a anunțat că pachetul de măsuri privind reforma administrației ar urma să fie adoptat cel mai târziu săptămâna viitoare. Proiectul prevede, printre altele, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal și diminuarea numărului de posturi din administrația locală.