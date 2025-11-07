Un congres despre foștii președinți ai PSD și un viraj al partidului spre conservatorism, de dragul electoratului de altădată - așa a fost ales Sorin Grindeanu, fără emoții, președinte cu puteri depline. De pe scenă au răsunat atacuri la adresa colegilor de guvernare și discursuri care au părut împrumutate de la AUR, în timp ce noua doctrină a partidului a fost intens discutată înaintea Congresului… la mici.

Pentru cele trei ore de ascultat discursuri rigide și noi promisiuni de partid, delegații PSD de prin țară s-au pregătit temeinic înainte. Un mic cu pâine și muștar, poate o ceafă de porc și o dezbatere despre progresism.

Filozofia micului versus filozofia progresistă

Atmosfera festivă de la mici a fost tăiată imediat la începutul Congresului. „Acest congres nu este un moment de sărbătoare, este însă momentul ideal pentru ca formațiunea să se trezească”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu, de astăzi prim-vicepreședinte al partidului.

Năstase, Geoană, Ponta, în fruntea social-democraților

„Trezirea” PSD a început cu aducerea aproape a foștilor președinți de partid - Adrian Năstase, Mircea Geoană și Victor Ponta, care au intrat în sală în aplauzele oamenilor.

„Vă iubesc”, i-a transmis o membră PSD lui Adrian Năstase, după ce s-a fotografiat cu acesta.

În linie cu foștii lideri de partid a fost și Marcel Ciolacu, a cărui premoniție de anul trecut pare să se fi îndeplinit. „Trimiteţi-mă la Cotroceni, fiindcă altfel va fi greu să scăpaţi de mine”, spunea Ciolacu la Congresul din august 2024.

Discursuri desprinse din retorica AUR

În fața foștilor lideri, PSD a votat în unanimitate să-și schimbe doctrina și să meargă pe un nou drum, fără progresism și axat pe valori tradiționale și religioase, din care partidul să renască. O dată cu această schimbare, și discursurile de pe scenă au părut desprinse din retorica partidelor de Opoziție precum AUR.

„Suntem un partid proeuropean, dar e timpul să spunem nu dreptei europene și Ursulei (von der Leyen n.red). Nu putem accepta închiderea fabricilor, energie mai scumpă sau reguli care să ducă la tăierea fondurilor”, a declarat Victor Negrescu pe scena Congresului PSD.

Pe holuri, printre fotografii cu sigla de partid și câte o gustare, tot progresismul le-a dat bătăi de cap oamenilor, care nu au înțeles exact ce s-a schimbat, dar au votat fără prea multe întrebări.

Ați membri de partid s-au arătat supărați pentru că discursurile de pe scenă au durat mai mult decât programul inițial. „Au zis că vorbesc 5 minute, au vorbit 2 ore...”, a fost una dintre replicile auzite de reporterul Digi24.ro.

Evenimentul care l-a făcut pe Sorin Grindeanu președinte cu puteri depline în PSD a fost și prilej de promovare a candidatului pentru Primăria Capitalei.

Delegații nu s-au mai arătat interesați și de discursul lui Daniel Băluță, iar în momentul în care acesta vorbea pe scenă, mulți au părăsit sala.

Și pentru că evenimentul nu a fost altceva decât o adunare în vechea tradiție de partid în care se alege liderul stabilit deja înainte, finalul nu a venit surprize.

Delegați care votează folosind codul QR.

După începerea votului, fără vreo emoție în privința rezultatelor, oamenii au părăsit sala înainte chiar de anunțul final.