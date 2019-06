Reportaj Digi24 din culisele Congresului PSD. Participantă: „Noi, femeile moldovence, ne respectăm”

Congresul PSD i-a bulversat pe mulţi dintre delegaţii veniţi din ţară să-şi exprime votul. Pe alţii i-a pus la cheltuială. Multe dintre doamne şi domnişoare şi-au petrecut ore în şir la coafor şi la cumpărături, pentru a face impresie când ajung la Bucureşti. Vă prezentăm imagini pe care încă nu le-aţi văzut la televizor, cu social-democraţii din ţară, care s-au zbătut pentru a ajunge pe listele Congresului. Au fost organizate alegeri pentru a ajunge pe listele ce le-au garantat un loc în autocarul spre Capitală.

„(De unde veniți?) Mda...vorbește mata că ești lider, nu sunt eu sunt cu mașina. (Dumneavoastră de unde veniți?) Șofer. ”

„Din ce organizație sunteți? Suntem din.... Organizația Iași.”

Afectaţi probabil de căldura îmbrăţişărilor şi pupăturilor dintre liderii partidului, chiar şi dintre cei situaţi în tabere adverse, membrii veniţi din teritoriu, parcă au organizat un ....Congres paralel. Au stat mai mult pe holuri, sau chiar în caniculă, în faţa Sălii Palatului.

La fel de de ... încurcaţi de marele eveniment au fost şi cei din organizare.

„Habar nu am. Am venit cu prietenul meu si... (De ce ați venit?) Habar nu am. (Cum ați intrat? Aveți o acreditare?) Da. (Ce scrie pe ea?) Vă spun mai târziu.”

Începutul Congresului a fost așteptat cu mare nerăbdare de unii participanți. Dar nu pentru discursuile de pe scenă, ci pentru mâncarea de la standuri.

„Servesc și eu ceva. Ați început cu o pauză de masă? Da!”

„Vorbește doamna prim-ministru, nu o ascultați? O să mergem, vorbeam acum între noi”.

Între două pauze de masă, delegaţii şi-au adus aminte de ce au venit.

„Susținem pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă.( Credeți că poate să păstreze partidul unit?) Sincer vă spun, n-aș prea crede, dar trebuie să încercăm.”

„Ne mai gândim un pic, pe cei mai buni.”

Nu au fost prea impresionaţi nici de programul de guvernare, nici de planurile partidului. Pe primul loc a fost...ţinuta. Cel mai important a fost...look-ul. Pe holuri au avut loc episoade întregi de....defilare.

„Vin din Neamț și ne mai respectăm noi femeile moldovence, în general, ne respectăm când ieșim în afară. ”

„(V-ați pregătit pentru Congres?) Da! Adică tot timpul suntem așa, dar na, bineînțeles că azi am venit puțin mai oficial îmbrăcați.”

Așa au arătat culisele Congresului celui mai mare partid din România. După rezultatul votului, învingători sau perdanţi, cu toţii au plecat acasă. Au rămas însă resturile de la o zi încărcată.