Reprezentant BNR: Am mari dificultăţi în a înţelege logica raţionamentului Guvernului

Economistul Daniel Dăianu, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), spune că nu înțelege raționamentul deciziei Guvernului de a introduce „taxa pe lăcomie” și că măsura nu va modifica modelul de business al băncilor, iar „băncile vor reacţiona aşa cum o fac întotdeauna”.

„Vă mărturisesc că am mari dificultăţi în a înţelege logica raţionamentului, întrucât motivaţia aşa cum este construită se învârteşte în jurul unui prag de referinţă, 1,5%, care este considerabil sub rata de politică monetară a Băncii Naţionale şi este evident şi sub ratele care operează în momentul de faţă pe pieţele monetare (...). Este ca şi cum rata de politică monetară a BNR, care ar fi peste rata de referinţă, deci pragul de referinţă ar fi ceva gândit şi administrat în mod arbitrar de BNR, este chiar incredibilă o asemenea judecată”, a declarat Daniel Dăianu la RFI, referindu-se la suprataxarea băncilor anunțată de ministrul Eugen Teodorovici.

Dăianu mai spune că „băncile vor reacţiona aşa cum o fac întotdeauna, vor încerca să optimizeze inclusiv pe calea recurgerii la comisioane mai mari, deşi în ultimul timp au redus comisioane, vor restrânge unele operaţiuni, vor căuta să elimine din personal. (...) Dar, măsura aşa cum a fost construită acum şi cum este justificată, nu cred că va modifica modelul de business al băncilor în România”.

Mai multe detalii pe RFI.

Marți seară, Eugen Teodorovici a anunțat că băncile vor fi taxate diferențiat, în funcție de ROBOR. Cu cât acest indice este mai mare, cu atât mai mari vor fi taxele.

De asemenea, participanţii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage înainte de termen pe bază de cerere, începând de anul viitor, după minimum 5 ani de participare, iar comisionul de retragere înainte de termen este de 2% din valoarea activelor cuvenite.

Citiți și:

Cu cât ar putea crește prețul utilităților dacă vor intra în vigoare măsurile anunțate de Teodorovici

Coaliţia pentru Dezvoltarea României cere Guvernului să stopeze adoptarea ordonanţei anunţate de Teodorovici

Camera de Comerț Americană, apel către Guvern: Opriți asaltul asupra economiei!

Reacție PNL: Trebuie să fii foarte prost să vii cu o taxă precum „taxa pe lăcomie”. Românii care economisesc vor pierde bani

Etichete:

,

,

,

,

,