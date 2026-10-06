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Video Reprezentanții UDMR s-au arătat deschiși să îl susțină pe Luca Niculescu, cu o condiție: „Ar fi dificil să intrăm numai cu PSD”

Matthew Garvey Data actualizării: Data publicării:
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Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. Foto: Digi24
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UDMR, prin vocea liderului deputaților formațiunii parlamentare, Csoma Botond, s-a arătat deschis să voteze pentru învestirea unui eventual Guvern condus de Luca Niculescu, însă a trasat o linie roșie. „Are mai multe șanse decât Siegfried Mureșan”, a subliniat Csoma Botond.

„Avem o condiție în privința majorității: Să nu avem nevoie de extremiști la învestire. Sigur, trebuie să discutăm despre programul de guvernare, să avem un capitol privind drepturile minorităților naționale. Cred că ar trebui să fie un guvern politic”, a declarat Csoma Botond, la Parlament.

Liderul deputaților UDMR a precizat că încă nu a apucat să discute cu liberalii despre eventuala susținere în Parlament a Guvernului propus de Luca Niculescu.

În același timp, Csoma Botond a subliniat că „ar fi dificil” ca UDMR să intre la guvernare numai cu PSD.

„Și pentru noi ar fi dificil sau greu să intrăm numai cu PSD, pentru că am fost în această coaliție de trei partide care l-au propus pe Siegfried Mureșan, acum, să schimbăm macazul, ar fi ciudat, în condițiile în care, din punct de vedere politic, nu s-a schimbat nimic”, a explicat acesta.

Deputatul UDMR a menționat, însă, că există varianta în care UDMR să susțină învestirea Guvernului Mureșan, ca apoi să treacă în opoziție.

„Nu suntem în acea ipostază să vânăm funcții acum. E o diferență acum, e și scena politică foarte tensionată. Putem merge la guvernare, dar trebuie să vedem și domnul Luca Niculescu ce planuri are și cine mai vine la guvernare (...) Să vedem domnul Luca Niculescu ce planuri are și vom putea discuta toate aceste aspecte. Cred că are mai multe șanse decât Siegfried Mureșan”, a adăugat Csoma Botond.

Csoma Botond a mai cerut PNL și PSD „să își flexibilizeze puțin pozițiile foarte rigide pe care le-au avut până acum și să avem 233 de voturi”. 

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