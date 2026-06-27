Republica Moldova cere stabilitate la București. Igor Grosu: „Aştept cât mai repede un Guvern. Orice incertitudine creează probleme”

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, susține că este nevoie cât mai curând de un guvern stabil și proeuropean în România, care să continue proiectele comune și să sprijine parcursul european al Chișinăului, potrivit Agerpres, care citează Moldpres şi Radio Chişinău. Acesta s-a declarat încrezător că liderii politici vor colabora pentru depășirea crizei.

„Eu aştept cât mai repede un guvern la Bucureşti, pentru că orice incertitudine creează probleme. Atenţia este distrasă spre alte lucruri şi nu pe proiectele noastre. Noi avem nevoie de un Bucureşti stabil, proeuropean, cu care să mergem mai departe în procesul nostru de integrare europeană şi să implementăm proiectele comune", a declarat, sâmbătă, Igor Grosu, potrivit Agerpres.

Şeful legislativului moldovean şi-a exprimat încrederea că liderii politici proeuropeni din România vor găsi o soluţie pentru formarea noului Executiv.

„Am toată încrederea că domnul preşedinte, domnul Bolojan şi celelalte partide proeuropene vor găsi o soluţie. Toată lumea înţelege că România are nevoie de guvern. Are PNRR-ul, are angajamente de onorat şi multe alte lucruri importante”, a afirmat Grosu.

De 53 de zile, România este condusă de un Guvern fără puteri depline.

Până la 27 iunie au avut loc două încercări de desemnare a unui nou premier. Una s-a încheiat cu respingerea Guvernului în Parlament, iar cealaltă a fost retrasă înainte de vot. Negocierile dintre partidele fostei coaliții sunt în continuare blocate.

Criza guvernamentală a început pe 23 aprilie, odată cu demisiile miniștrilor PSD din Cabinetul condus de Ilie Bolojan. În urma acestora, premierul a numit miniștri interimari la conducerea mai multor ministere, printre care Transporturi, Agricultură, Energie, Sănătate, Justiție și Muncă, astfel încât unii membri ai Guvernului au ajuns să gestioneze simultan două portofolii.

Ulterior, pe 5 mai, Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Aceasta a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru” și doar patru „împotrivă”. Din acel moment, Cabinetul a rămas în funcție doar cu atribuții interimare, până la învestirea unui nou Guvern.

Editor : A.P.