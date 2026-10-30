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Respinsă de Ilie Bolojan, masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar a fost aprobată de noul guvern. Delegație extinsă

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guvernul niculesc in parlament inquam george calin
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, Hotărârea pentru susţinerea candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, inclusiv organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei, pentru aproximativ 1000 de persoane. Este actul normativ pe care fostul premier Ilie Bolojan l-a retras de pe ordinea de zi a ultimei şedinţe de Guvern pe care a condus-o, fiind acuzat de vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, că a sabotat cu bună ştiinţă eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an, relatează News.ro.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o hotărâre care permite organizarea de activităţi de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (PP-26), programată să se desfăşoare la Doha, în statul Qatar, în perioada 9-27 noiembrie 2026.

Activităţile de susţinere a candidaturii României se vor realiza de către delegaţia ANCOM, configurată astfel încât să se asigure, în mod adecvat, promovarea candidaturii României. Din delegaţia ANCOM pot face parte şi reprezentanţi ai altor instituţii publice, inclusiv ai Parlamentului României.

„De asemenea, actul normativ aprobă cheltuielile pentru servicii organizare eveniment, cu respectarea regulilor şi uzanţelor stabilite de UIT, constând în organizarea unei mese tradiţionale oferite, în cadrul recepţiei,  pentru aproximativ 1000 de persoane. Finanţarea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de venituri şi cheltuieli al ANCOM aferent anului 2026”, arată Guvernul, într-un comunicat de presă.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU/UIT) este agenţia specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, înfiinţată în anul 1865, fiind astfel şi cea mai veche dintre agenţiile specializate ONU.

În prezent, UIT numără 194 de state membre şi peste 1000 de reprezentanţi ai sectorului privat şi ai mediului academic.

La finalul săptămânii trecute, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, îl acuza pe fostul premier Ilie Bolojan, lider al PNL, partid din care a făcut parte şi el, că a sabotat cu bună ştiinţă eforturile diplomatice enorme făcute în ultimul an pentru candidatura României în Consiliul ”Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (ITU/UIT), după ce în ultima şedinţă de guvern pe care a condus-o, prezentând o realitate falsă, acesta a retras în ultimul moment de pe ordinea de zi proiectul de HG.

El spunea că decizia a venit din incapacitatea lui Bolojan de a înţelege importanţa deţinerii unei astfel de poziţii de către ţara noastră, acompaniată de o ură viscerală pentru autorităţile de reglementare şi superficialitatea cu care el şi consilierii săi amatori, în bătaie de joc, au citit proiectul de hotărâre de guvern.

În replică, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan Ioana Dogioiu afirma că Pavel Popescu de la ANCOM „minte cum respiră”, supărat că în ultima şedinţă condusă de Ilie Bolojan nu s-a aprobat finanţarea pentru candidatura sa la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, dar s-ar fi aprobat bani pentru candidatura lui Dacian Cioloş la Organizaţia Internaţională a Francofoniei.

Finanţarea pentru participarea României la Summitul Francofoniei a fost adoptată în 11 septembrie, nu în ultima şedinţă, afirma Dogioiu, care-l acuza pe Pavel Popescu că dorea finanţare pentru o chermeză cu o mie de persoane, program artistic şi cadouri de protocol.

Editor : Liviu Cojan

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