Reuniune a Consiliului European, după întâlnirea Trump-Zelenski. Nicusor Dan participă la discuții prin videoconferință

O reuniune de urgență Consiliului European are loc marți, la o zi după negocierea istorică de la Casa Albă dintre Donald Trump și Voplodimir Zelenski. Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene intră la ora 14.00 în videoconferință. Va participa și președintele Nicușor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a convocat pentru marţi o reuniune prin videoconferinţă a membrilor, având în vedere ultimele evoluţii privind Ucraina.

„Împreună cu SUA, UE va continua să acţioneze în direcţia unei păci durabile care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei şi ale Europei”, a subliniat Costa, în mesajul de convocare a reuniunii informale.

Şi ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat, luni, pe pagina sa de X, după o discuţie cu Înaltul reprezentant pentru Politica Externă a Uniunii Europene, Kaja Kallas, că marţi va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European.

„Am discutat cu Kaja Kallas, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum şi următorii paşi la nivel european. Pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum şi implicaţiile pentru Marea Neagră sunt esenţiale în acest proces. Susţinem o voce puternică, comună, a Coaliţiei de voinţă”, a precizat şefa diplomaţiei române.

Luni, preşedintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit, la Washington, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Întâlnirea a fost urmată de o reuniune cu şapte lideri europeni.

„Acest război se va încheia”, a declarat preşedintele american, în timp ce îi primea pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, şi pe liderii europeni, care şi-au exprimat disponibilitatea de a colabora pentru pacea şi securitatea viitoare a Ucrainei, conform AFP.

