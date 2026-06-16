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Exclusiv Revolta unui fost consilier prezidențial: „Negocierile cu partidele extremiste sunt incalificabile. Vom deconta cu toții”

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BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Guvernul României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Vom deconta cu toții”

Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial și ministru de Externe, a criticat marți, în cadrul unei intervenții la Digi24, negocierile cu partidele extremiste privind susținerea pentru viitorul Guvern, afirmând că parlamentari care au votat să nu doborâm drone sunt acum „valabili pentru a face parte din majoritatea guvernamentală”.

„Haideți să vedem în ce măsură un stat care are probleme enorme din perspectivă economică, o nemulțumire publică uriașă și un război la frontieră care a lovit România direct și imediat, fiind vorba de cetățeni ai României, este guvernabilă sau nu. Discutăm pe surse de la partide, doi cetățeni candidați pentru a fi prim-miniștri chiar discută cu partidele extremiste. Păi noi ce imagine la societatea românească și în exterior transmitem. În acest moment, nu știu cine numeric își asumă majoritățile, pentru că, ideologic, consecvență nu mai există”, a declarat acesta.

„Din acest punct de vedere, la număr contează faptul că, de exemplu, la un moment dat, niște parlamentari votau ca noi să nu avem voie legal să doborâm drone în acest moment sunt valabil pentru a face parte din majoritățile guvernamentale. Situația mi se pare inadmisibilă, incalificabilă, nu vreau să fiu idiotul util al nimănui, să vorbesc de un partid sau altul, pentru că responsabilitatea este a lor, a tuturor. Noi suntem cei care vom judeca ce, care sunt consecințele demersurilor pe care le fac”, adaugă acesta.

„Întâi de toate, se vine cu asumarea unui program de guvernare, cu miniștrii profesioniști care să aibă capacitatea de a implementa acel guvern și acel Executiv din punct de vedere al acțiunilor. Și atunci, da, putem să ne pronunțăm. Cine, care de la partid îl mai convinge pe unu și pe altul este de un ridicol total”, mai spune acesta.

„Vom deconta cu toții”

El califică drept „bătaie de joc” unele negocieri dintre partide.

„Sunt partide care au hotărât de vreo trei, patru ori că nu se vor asocia cu alte partide și acum discutăm că s-ar asocia cu exact aceleași partide. Asta e bătaie de joc. Faptul că se întâmplă acest lucru, fiți sigură că vom deconta cu toții, și intern și internațional.

Despre modul în care România poate avea de suferit din cauza crizei politice, fostul ministru de Externe a spus:

„Dacă România este evaluată la junk în septembrie, uitați de orice OCDE. Dacă România nu face dovada, din punct de vedere al Executivului, faptul că poate implementa o serie de măsuri, uitați de orice OCDE. Doi, în acest moment, toată Europa știe și se pregătește ca o posibilitate, ca în 4-5 ani, Federația Rusă să atace un stat NATO, să nu poată fi pusă în aplicare. Deja se fac scheme, se fac strategii, unde suntem? Pentru că fără un mandat, de exemplu, diplomația română, de la ministrul de Externe până la ultimul diplomat, până la ambasadori, nu pot acționa. Mandatul trebuie să vină de la Executiv. Noi n-avem Executiv, am închis discuția.

Marea Neagră - de la 01 ianuarie 2027 trebuie să începem să exploatăm în Neptun Deep, deja sunt semnale foarte serioase în legătură cu faptul că Federația Rusă face un fel de hartă în legătură cu Marea Neagră. De ce? Vom vedea? Trei. Se discută de pacea în Ucraina. În acest moment, europenii au hotărât ca în acest proiect de pace să existe și o forță multinațională, nespecificând din ce națiuni s-ar putea compune, probabil din cele mai apropiate geografic. Nici nu suntem acolo, așa că să ne vedem fiecare de norocul lui”.

Întrebat despre posibilitatea alegerilor anticipate, Diaconescu a răspuns: „Vreți să-și piardă pensia în Parlament? Doamne ferește!”

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Editor : C.L.B.

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