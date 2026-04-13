Rezultate alegeri Ungaria 2026. Kelemen Hunor felicită Tisza și pe Peter Magyar pentru victorie

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a felicitat partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victoria din alegerile parlamentare desfășurate în Ungaria.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență la vot record. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot.

Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie!”, a scris Hunor pe Facebook.

În luna februarie a anului în curs, acesta a susținut că „peste 90% din maghiarii din România” vor vota partidul lui Viktor Orban la alegerile parlamentare. La acea vreme, liderul UDMR a precizat că Orban este „varianta cea mai bună să meargă mai departe”, întrebat la RFI pe cine susține UDMR la alegerile parlamentare din Ungaria, din luna aprilie.

„Așa consider eu, după ce am văzut în acești ani, inclusiv politica dusă de Orbán în privința minorităților naționale din afara granițelor. Contracandidatul său încă nu a propus nimic care să ne convingă că ar fi un lider mai bun.

Votul maghiarilor din România, din sondajele pe care le-am făcut, merge în proporție de 90% către Orbán. Acest lucru nu s-a schimbat și nu se va schimba în cele aproape 40 de zile care au mai rămas”, a explicat atunci el.

