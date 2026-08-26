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Exclusiv Riscul de blocaj în primării. Cseke Attila: „Nu există incompatibilitate pe legea în vigoare. Informațiile eronate au generat demisii”

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cseke attila sustine o conferinta de presa
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Ministerul Dezvoltării a transmis un punct de vedere prefecturilor „Demisiile consilierilor nu produc imediat efecte” De ce se discută modificarea Codului administrativ?

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că nu există, în prezent, o incompatibilitate între funcția de consilier local sau județean și calitatea de angajat contractual în administrația publică. Ministrul afirmă că informația potrivit căreia aleșii locali care lucrează la stat ar trebui să își suspende contractele de muncă a fost eronată și s-a propagat în administrația publică fără un document oficial al autorităților.

Controversa privind presupusa incompatibilitate a consilierilor locali și județeni care lucrează în administrația publică a generat dezbateri și chiar demisii în ultimele zile. Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, afirmă însă că prevederile legale în vigoare nu stabilesc o astfel de incompatibilitate.

„Nu există incompatibilitate astăzi pe legea în vigoare între calitatea de ales local, consilier local sau consilier județean și personal contractual angajat în administrația publică”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul susține că informația privind existența unei incompatibilități a fost transmisă în administrația publică fără să existe anterior un punct de vedere oficial al unei autorități a statului.

„O informație care pe care eu am considerat-o informație incorectă, eronată, s-a propagat în sistemul administrativ, fără ca vreo instituție a statului român, fără ca Guvernul României, fără ca ministerul de resort, fără ca nicio autoritate a statului să emită un punct de vedere în acest sens.”

Potrivit ministrului, informația a ajuns în mai multe primării, unde unii secretari generali le-ar fi transmis consilierilor că trebuie să își suspende contractele de muncă.

„Această informație eronată a trecut prin tot sistemul administrativ și sistemul administrativ românesc nu a reușit să filtreze această informație, nu a reușit să facă o analiză juridică. Unii secretari generali de primărie au transmis această informație care nu venea de la autoritățile statului și au generat un val de discuții și de dezbateri pe acest subiect.”

Ministerul Dezvoltării a transmis un punct de vedere prefecturilor

Cseke Attila afirmă că, după ce ministerul a aflat despre situație, a fost constituită o echipă de specialiști pentru analizarea prevederilor legale. Ulterior, Ministerul Dezvoltării a transmis un punct de vedere prefecturilor, care l-au transmis mai departe primăriilor.

„În momentul în care am aflat de această chestiune, am instituit o echipă de specialiști la minister, am fost în legătură și cu colegii de la ANI, astfel încât să emitem un punct de vedere de specialitate pe această speță. Acest punct de vedere a fost emis, a fost trimis prefecturilor, care l-au trimis la primării.”

Ministrul spune că interpretarea oficială este în concordanță cu poziția Agenției Naționale de Integritate.

„Legea specială pe această incompatibilitate posibilă este prevederea articolului 88 și nu 90 și 497 din Legea 161. Este un punct de vedere care este corelat cu punctul de vedere al celor de la Agenția Națională de Integritate.”

„Demisiile consilierilor nu produc imediat efecte”

În contextul în care unii consilieri locali sau județeni și-au anunțat demisia în ultimele zile, ministrul a explicat și când produce aceasta efecte juridice.

Potrivit lui Cseke Attila, demisia devine efectivă abia după ce este constatată prin hotărârea consiliului local sau județean, în prima ședință care urmează depunerii demisiei.

„Demisia devine efectivă din calitatea de consilier local sau consilier județean în momentul în care Consiliul Local sau consiliul județean respectiv constată demisia acelui consilier în prima ședință de consiliu care urmează după depunerea demisiei. Până la acest moment, demisia nu își produce efecte juridice, ea poate fi revocată.”

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că persoanele care și-au depus demisia în ultimele zile sunt încă în funcție, ministrul a răspuns afirmativ: „Exact. Codul administrativ este foarte clar. Această demisie se constată în prima ședință care urmează acestui act de voință.”

Ministrul Dezvoltării a fost întrebat și ce s-ar întâmpla dacă, în ciuda punctului de vedere transmis de minister, situația ar ajunge în instanță și s-ar constata existența unei incompatibilități.

Cseke Attila a evitat să se pronunțe asupra unor eventuale decizii ale instanțelor, dar a precizat că, în opinia sa, problema nu se pune în prezent.

„Eu nu știu în instanță ce se întâmplă. Nu am dreptul să mă pronunț asupra dezbaterilor și deciziilor instanțelor judecătorești. Pot să vă spun doar și următorul aspect că, și dacă ar exista incompatibilitate pe temeiul care a circulat în mediul administrativ, sancțiunea este aceea este o abatere disciplinară și se sancționează disciplinar, care începe cu avertisment și apoi cu alte modalități de sancțiuni, reducere a salariului de bază și așa mai departe.”

De ce se discută modificarea Codului administrativ?

Întrebat dacă aleșii locali și-ar pierde mandatul, ministrul a subliniat din nou că nu consideră că există în acest moment o astfel de situație.

„Deci, tot... dar nu suntem în această situație. (...) Primul document, dacă vreți, oficial, asumat de o autoritate a statului român, a fost acest document pe care l-am trimis prefecturilor și au primit și primăriile. Până atunci, au fost doar zvonuri și informații incorecte și eronate care au circulat în mediul, dacă vreți, digital.”

În condițiile în care Parlamentul analizează modificări ale Codului administrativ, inclusiv prevederi referitoare la această situație, ministrul spune că actuala controversă a fost alimentată de informația care a circulat în administrația publică.

„Probabil este vorba despre încă o dată această anomalie care s-a întâmplat timp de o zi, două zile, cu privire la faptul că a circulat în sistemul administrativ o informație care nu era informație generată de statul român. Încă o dată, nu există niciun document oficial în sensul în care aceasta ar fi o incompatibilitate.”

Cseke Attila consideră că autoritățile ar fi trebuit să fie consultate înainte ca informația să fie transmisă consilierilor locali și județeni.

„Dacă eram întrebați înainte ca unii secretari generali de primării și unii de la primării să sune consilierii locali și județeni și să le spună că trebuie să vă suspendați contractul de muncă înainte, dacă autoritatea statului era întrebată și se emitea un punct de vedere, atunci eram într-o altă situație.”

Ministrul afirmă că această situație ar trebui să reprezinte o lecție pentru administrația publică și susține că interpretările unor reforme importante nu ar trebui lăsate pentru ultimele zile.

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„Trebuie să învățăm că aceste reforme, aceste jaloane trebuie făcute la timp și nu aș vrea să spun cine a greșit, cine nu a greșit, toți au greșit, pentru că jaloanele PNRR trebuiau la timp rezolvate, nu în două-trei zile în Parlament, când dezbaterile sunt încinse, ca să nu pierdem banii României.”

Cseke Attila a precizat că nu deține, în acest moment, informații privind numărul consilierilor locali și județeni care și-au depus demisia în urma controverselor din ultimele zile.

Editor : C.A.

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