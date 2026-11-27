Florin Manole, ministrul PSD al Muncii, a fost întrebat vineri, la Digi24, dacă Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor (independent), riscă să fie revocat din funcție în cazul în care nu majorează pensiile și salariile de la 1 ianuarie 2027. Potrivit unei informări prezentate joi de ministrul Finanțelor în ședința de guvern, salariile din sectorul public, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031.

Ministrul Muncii a fost întrebat vineri, la Digi24, dacă Alexandru Nazare a produs supărare în PSD și ar trebui schimbat din fruntea Ministerului de Finanțe, după raportul în care a spus că ar trebui înghețate pensiile, salariile și ajutoarele până în 2031.

„Supărarea este un sentiment. Eu nu am sentiment. Raportat la ministrul de Finanțe, am așteptări legitime, raportate la programul de guvernare și la angajamentele pe care ni le-am luat în fața Parlamentului și în fața cetățenilor. Dacă ne vom respecta aceste angajamente - și eu, și ministrul de Finanțe, și toți ceilalți colegi din cabinet -, atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă nu ne vom respecta aceste angajamente, va fi o mare problemă pentru oricare dintre noi”, a declarat Florin Manole.

În continuare, ministrul Muncii a fost întrebat dacă PSD ar putea cere revocarea lui Alexandru Nazare, în cazul nerespectării programului de guvernare.

Florin Manole: Acesta este un scenariu. Nu o să pot să comentez scenarii. De ce? Aș presupune că e cineva care nu vrea să respecte programul de guvernare.

Reporter: Tocmai dumneavoastră ați spus că este o problemă dacă nu respectăm.

Florin Manole: Da, așa este, este o problemă, dar nu vreau să anticipez că vom face altfel decât am promis.

Salariile din sectorul public, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031, arată informarea prezentată joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în ședința Guvernului.

Documentul estimează că datoria publică se va menține peste pragul de 60% din PIB în perioada 2026-2031, situație în care Executivul nu va putea aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială din sectorul public.

Editor : B.P.