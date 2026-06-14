Adrian Veștea a fost nominalizat de către președintele Nicușor Dan pentru a forma un nou Executiv. Acesta a acceptat propunerea fără să se consulte cu forurile superioare din partid, conform surselor Digi24.ro. În aceste circumstanțe, mai mulți lideri au declarat pentru digi24.ro că acesta este pasibil de exlcluderea din partid.

Adrian Veștea a fost propus pentru a forma un nou Executiv după ce Eugen Tomac a renunțat subit la tentativa de a găsi cele 233 de voturi din Parlament pentru a deveni noul premier al României.

Adrian Veștea este un liberal cu state vechi, fost primar, fost ministru, actual președinte de Consiliu Județean, susținut mereu de conducerea partidului pentru funcțiile pe care le-a ocupat, pare că a decis să meargă pe drumul propriu și să răspundă de îndată la apelul preșenditelui pentru a forma noul Guvern.

Dincolo de apetența acestuia pentru a ocupa cea mai importantă funcție executivă, se relevă și o loialitate surprizătoare pentru președintele Nicușor Dan. Acesta a acceptat oferta fără să se consulte cu ai săi colegi de partid.

Cu această ocazie, partidul cu cea mai mare continuitate din viața politică a României se află într-o situație imposibilă.

Liberalii trebuie să decidă dacă susțin pentru funcția de premier un coleg cu experiență în partid, după ce șeful partidului, Ilie Bolojan, a fost demis prin moțiune de cenzură, sau merg pe calea schismei, riscând să rupă partidul.

Unii lideri au preferat să se refugieze în eterna paradigmă: „Trădare să fie, dar s-o știm și noi”!. Majoritatea, însă, conform surselor digi24.ro, susține că este inevitabilă excluderea din partid a lui Veștea.

De altfel, regulamentul intern al PNL nu este de partea lui Veștea. Actual lider al partidului este Ilie Bolojan, în forumurul statutar al fracțiunii s-a votat trecerea în opoziție. Veștea încalcă mai multe dintre articolele interne, excluderea sa din formațiune nu mai pare o chestiune de „dacă” ci de „când”, conform surselor digi24.ro.

Redăm regulamentul intern al Partidului Național Liberal: „Sancțiunea excluderii unui membru PNL se poate aplica în una din următoarele

situații:

a. A încălcat grav și în mod repetat prevederile Statutului și ale Codului Etic,

aducând atingere valorilor și principiilor stabilite prin Programul Politic al

Partidului;

aducând atingere valorilor și principiilor stabilite prin Programul Politic al Partidului; b. A încălcat deciziile și hotărârile organismelor de conducere ale partidului și, prin

aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice important

Editor : A.R.