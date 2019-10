Senatorul Paul Stănescu, președintele PSD Olt, cel mai vocal opozant al Vioricăi Dăncilă în interiorul partidului, a declarat, după votul în plenul Parlamentului prin care Opoziția a obținut ca dezbaterea pe moțiunea de cenzură să aibă loc joia viitoare, că a pus umărul la victoria partidelor de opoziție ”din greșeală”.

Paul Stănescu, împreună cu alți doi senatori ai PSD, nu au votat deloc în momentul în care PSD a pierdut în plenul reunit al Parlamentului, la un scor strâns, calendarul stabilit pentru moțiunea de cenzură. PSD a avut 181 de voturi, în timp ce Opoziția a întrunit 194.

”Nu mi-am dat seama și am votat prezent nu am votat pentru, din greșeală, pur si simplu am greșit, eu cu Radu, liderul de grup și cu domnul Arcaș”, a explicat Stănescu, ironic, pe holurile Parlamentului.

După ședința victorioasă pentru Opoziție, Stănescu a fost văzut dând mâna cu președintele PNL, Ludovic Orban. Întrebat de ce a făcut acest gest, Stănescu a explicat, la fel de ironic: ”Eu dau mâna cu toată lumea, și cu dumneavoastră dacă doriți”

Acesta a spus însă că nu va vota pentru moțiunea de cenzură: ”Ei, cum să votez!”