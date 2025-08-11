Live TV

Video Robert Cazanciuc, despre candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD: „Cred că este ştirea verii”

Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - LEGEA ANASTASIA - 12 IUL 2024
Robert Cazanciuc, senator PSD. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Senatorul PSD Robert Cazanciuc își declară sprijinul pentru candidatura lui Titus Corlățean la președinția partidului, afirmând că acesta este „un social-democrat autentic” și că viitorul congres reprezintă „ultima șansă” a formațiunii de a recâștiga încrederea publică.

"Acum 12 de ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai aşa pot să-mi folosesc mai bine pregătirea şi experienţa în slujba ţării. Astfel, am decis să mă alătur PSD şi unei echipe care la acea vreme avea capacitatea şi calităţile de a schimba în bine drumul României, ceea ce s-a şi întâmplat. M-a bucurat vestea că Titus Corlăţean, colegul şi prietenul meu din Senat, şi-a anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al PSD. Îl cunosc bine pe Titus Corlăţean şi cred în forţa şi dorinţa sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroşi, fideli principiilor social-democrate şi cu viziuni de succes pentru România", a transmis Cazanciuc, luni, pe Facebook.

El a adăugat că intenţioneză să contribuie în continuare la dezvoltarea ţării şi la bunăstarea naţiunii. "Cred că am dovedit prin toată cariera mea publică, trecând prin toate cele trei puteri ale statului, că am adus, prin proiectele mele, nenumărate beneficii României şi românilor. Şi intenţionez să contribui în continuare la dezvoltarea ţării şi la bunăstarea naţiunii", a menţionat Robert Cazanciuc.

În opinia sa, viitorul Congres al PSD este cel "al ultimei şanse" a partidului și îl descrie pe Titus Corlățean ca fiind „un om autentic” și ceea ce așteaptă PSD și „foarte mulți români”.

"Cred că este ştirea verii: Titus Corlăţean candidează la şefia PSD. Românii vor să creadă din nou în oameni politici, în oameni competenţi, în oameni serioşi, în oameni dedicaţi în mod real cetăţii, în oameni autentici. Titus Corlăţean este un om autentic. Cred că este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români. Într-un mediu extrem de complicat, Titus Corlăţean îl văd că este un autentic, îl văd că îşi dedică întreaga activitate bunului mers al cetăţii. Cred că este Congresul ultimei şanse a PSD", a transmis Cazanciuc, într-un mesaj video.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El crede că, dacă proiectul lui Corlăţean nu va reuşi, "întregul proiect social-democrat din România va eşua": "Dacă vrem, oameni buni, ca statul român să aibă grijă de educaţie, de sănătate, de oameni în vârstă, cred că trebuie să avem un pilon social-democrat autentic, nu unul de mucava. Voi pune în slujba lui cei 30 de ani de carieră publică şi voi pleda pentru ca Titus Corlăţean să poată câştiga şefia PSD într-un congres în care toată lumea să fie conştientă că este singura şansă şi doar împreună putem câştiga", a evidenţiat Robert Cazanciuc.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
3
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Digi Sport
Au făcut anunțul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriză mare"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital...
grindeanu
Condițiile PSD pentru a nu rupe Coaliția. Sorin Grindeanu: Eliminarea...
copii care alearga pe langa fantani
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță...
GmZbSBEn2DpXQ8WB-ezgif.com-optimize
Cu tancul împotriva motocicliștilor: Cum au prins ucrainenii în...
Ultimele știri
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi”
Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii
Propagandistul șef al lui Putin amenință Azerbaidjanul cu războiul. Care este motivul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
gabriela firea
Gabriela Firea ar putea candida din nou la Primăria Capitalei: „Discutăm”. Ce spune Sorin Grindeanu
titus corlatean mfax
Titus Corlățean vrea sa preia șefia PSD: Candidez într-un moment deloc simplu pentru partid, dar e o bătălie politică internă necesară
edl grindeanu asumare acum_00066
Sorin Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la şefia PSD: „Un camarad vechi. E foarte bine că există concurenţă”
MIHAI_FIFOR_170912_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mihai Fifor, după ședința PSD: Dacă guvernarea se transformă în scandal, nu avem ce căuta în acest guvern. Mesaj dur pentru USR
membrii psd la o sedinta
Ce a decis PSD în ședința de luni: condițiile pe care le-a anunțat Sorin Grindeanu pentru a rămâne la guvernare
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Imagini șocante la Untold! Cântărețul a oprit concertul, după ce a văzut cum o femeie era agresată de iubit...
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
Concurență pentru CFR Cluj! Vor să îl transfere pe Andrei Coubiș
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”