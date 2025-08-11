Senatorul PSD Robert Cazanciuc își declară sprijinul pentru candidatura lui Titus Corlățean la președinția partidului, afirmând că acesta este „un social-democrat autentic” și că viitorul congres reprezintă „ultima șansă” a formațiunii de a recâștiga încrederea publică.

"Acum 12 de ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai aşa pot să-mi folosesc mai bine pregătirea şi experienţa în slujba ţării. Astfel, am decis să mă alătur PSD şi unei echipe care la acea vreme avea capacitatea şi calităţile de a schimba în bine drumul României, ceea ce s-a şi întâmplat. M-a bucurat vestea că Titus Corlăţean, colegul şi prietenul meu din Senat, şi-a anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al PSD. Îl cunosc bine pe Titus Corlăţean şi cred în forţa şi dorinţa sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroşi, fideli principiilor social-democrate şi cu viziuni de succes pentru România", a transmis Cazanciuc, luni, pe Facebook.

El a adăugat că intenţioneză să contribuie în continuare la dezvoltarea ţării şi la bunăstarea naţiunii. "Cred că am dovedit prin toată cariera mea publică, trecând prin toate cele trei puteri ale statului, că am adus, prin proiectele mele, nenumărate beneficii României şi românilor. Şi intenţionez să contribui în continuare la dezvoltarea ţării şi la bunăstarea naţiunii", a menţionat Robert Cazanciuc.

În opinia sa, viitorul Congres al PSD este cel "al ultimei şanse" a partidului și îl descrie pe Titus Corlățean ca fiind „un om autentic” și ceea ce așteaptă PSD și „foarte mulți români”.

"Cred că este ştirea verii: Titus Corlăţean candidează la şefia PSD. Românii vor să creadă din nou în oameni politici, în oameni competenţi, în oameni serioşi, în oameni dedicaţi în mod real cetăţii, în oameni autentici. Titus Corlăţean este un om autentic. Cred că este ceea ce aşteaptă nu doar PSD, ci foarte mulţi români. Într-un mediu extrem de complicat, Titus Corlăţean îl văd că este un autentic, îl văd că îşi dedică întreaga activitate bunului mers al cetăţii. Cred că este Congresul ultimei şanse a PSD", a transmis Cazanciuc, într-un mesaj video.

El crede că, dacă proiectul lui Corlăţean nu va reuşi, "întregul proiect social-democrat din România va eşua": "Dacă vrem, oameni buni, ca statul român să aibă grijă de educaţie, de sănătate, de oameni în vârstă, cred că trebuie să avem un pilon social-democrat autentic, nu unul de mucava. Voi pune în slujba lui cei 30 de ani de carieră publică şi voi pleda pentru ca Titus Corlăţean să poată câştiga şefia PSD într-un congres în care toată lumea să fie conştientă că este singura şansă şi doar împreună putem câştiga", a evidenţiat Robert Cazanciuc.

