Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului Justiției, proiect asumat în programul de guvernare

Senatorul PSD Robert Cazanciuc cere, marţi, premierului Ilie Bolojan să explice de ce refuză să continue finanţarea pentru Cartierul Justiţiei, preferând cheltuirea a zeci de milioane de lei anual pentru sedii închiriate în Bucureşti. Potrivit senatorului, „justiţia se înfăptuieşte în sedii care stau să cadă, iar dosarele pline de mucegai sunt aduse în mod solemn în sala de judecată, din arhive insalubre, cu ajutorul unor cărucioare împrumutate de la un supermarket”. Soluţia ar fi Cartierul Justiţiei, care va reuni 23 de instituţii din sistemul de justiţie. Cazanciuc avertizează că Guvernul Bolojan ar fi primul, din 2013, care nu ar aloca fonduri pentru această investiţie, toate celelalte continuând proiectul, în ciuda provocărilor pe care le-au avut de gestionat.

„Premierul Ilie Bolojan are datoria să explice public «raţiunile» nefinanţării unui proiect vital funcţionării unei justiţii eficiente, preferând cheltuirea a zeci de milioane de lei anual pentru sedii închiriate în Bucureşti. Refuzul de a finanţa Cartierul Justiţiei, asumat în programul de guvernare ce a fost prezentat de domnul Ilie Bolojan în faţa Parlamentului atunci când a solicitat votul de încredere, riscă să aducă România în situaţia delicată de a i se rezilia un Acord cu Banca Mondială, din cauza neîndeplinirii angajamentelor asumate prin Lege pentru finanţarea acestui proiect”, a scris, marţi, pe Facebook, senatorul social-democrat Robert Cazanciuc, potrivit News.ro.

Acesta anunţă că a înregistrat la Senat o interpelare adresată premierului, pentru a fi prezentată în şedinţa de miercuri, 18 martie 2026.

În interpelare, Cazanciuc îi transmite premierului Bolojan că va fi primul care va bloca acest proiect.

„Este lăudabilă preocuparea dumneavoastră de a sprijini aderarea României la OCDE şi de a creşte astfel atractivitatea ţării noastre pentru investiţii care să genereze prosperitate şi venituri la buget. Trebuie, totuşi, să nu pierdeţi din vedere că o justiţie real funcţională este unul dintre criteriile avute în vedere de cei care vor să investească pe o anumită piaţă. Va fi dificil să-i convingem pe investitori să-şi rişte resursele într-o ţară în a cărei capitală procesele durează ani de zile, justiţia se înfăptuieşte în sedii care stau să cadă, iar dosarele pline de mucegai sunt aduse în mod solemn în sala de judecată, din arhive insalubre, cu ajutorul unor cărucioare împrumutate de la un supermarket. Această realitate pe care dumneavoastră aveţi puterea să o schimbaţi va cântărind decizia de a investi în România şi nu doar în îndeplinirea formală a unor criterii de aderare”, arată Canzanciuc în interpelare.

Senatorul susţine că se cheltuie anual 40 de milioane de lei pentru închirierea unor clădiri în care se desfăşoară serviciul public numit justiţie în Bucureşti.

„Alocarea pentru Cartierul Justiţiei a unei sume echivalente cu milioanele de lei cheltuite anual pentru chirii ar permite de blocarea proiectului, eliminând în acelaşi timp o sursă constantă de risipă bugetară”, afirmă senatorul.

Cazanciuc susţine că „un stat responsabil construieşte clădiri publice nesesare şi adecvate funcţiilor pe care le are de îndeplinit în domeniul sănătăţii, Armatei, Justiţiei şi nu le închiriază la costuri financiare uriaşe”.

Senatorul social-democrat susţine că plata anual a unor sume considerabile pentru chirii, fără să existe un orizont în care statul să construiască propriile clădiri, ”ne-a adus în situaţia absurdă de a fi plătit în timp mult peste valoarea unor clădiri închiriate privând astfel bugetul de sume importante”.

„În fiecare an în care proiectul nu este finanţat, sumele necesare realizării acestuia cresc, atât din cauza inflaţiei, cât şi din cauza evoluţiei generale a costurilor cu materialele de construcţii şi forţa de muncă”, mai arată Cazanciuc.

El reiterează ideea că investiţia reprezintă un proiect de mare anvergură şi complexitate, ce se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 5 ha, considerat primul proiect naţional post decembrist de regenerare urbană, care are ca finalitate crearea condiţiilor optime de infrastructură pentru desfăşurarea activităţii a 23 de instituţii propuse spre a fi incluse în Cartierul Justiţiei.

„Aproximativ 6.000 de persoane în cadrul celor 23 de instituţii judiciare vor interacţiona zilnic cu aproximativ 10.000 de justiţiabili într-o construcţie unitară deosebit de complexă din punct de vedere ingineristic şi arhitectural”, arată senatorul în interpelare.

Cazanciuc afirmă că toate guvernele au sprijinit acest proiect încă de la lansarea lui, la 20 august 2013, „indiferent de provocările curente cărora au trebuit să le facă faţă”.

Potrivit senatorului PSD, în cazul în care finanţarea anuală va fi ritmică, suficientă şi nu vor apărea problemele prevăzute în execuţie, finalizarea Cartierului Justiţiei este estimată pentru anul 2033.

Editor : B.E.