Robert Negoiță ajunge astăzi la poliție. Primarul Sectorului 3, aflat sub control judiciar, are de plătit o cauțiune de 800.000 de lei

robert negoiță
Foto: INQUAM Photos/ Malina Norocea

Robert Negoiță va ajunge astăzi în fața polițiștilor pentru a dovedi ofițerilor că respectă regulile impuse de controlul judiciar. Negoiță trebuie să plătească o cauțiune de 800.000 lei și nu are voie să-și exercite funcția de primar al Sectorului 3, după ce a fost pus sub urmărire penală de DNA. Procurorii care îl acuză, între altele, că i-ar fi construit fratelui său un drum din bani publici, au ridicat săptămâna trecută dovezi din primăria și din casa edilului. 

Robert Negoiță va ajunge astăzi la sediul poliției. Anchetatorii vor să se asigure că primarul Sectorului 3 nu influențează ancheta și nu fuge din țară. El trebuie să vină săptămânal, de două ori, la secția de de poliție.

Ofițerii verifică dacă acesta a luat legătura cu vreo persoană vizată de anchetă și dacă a plătit cauțiunea în valoare de 800.000 lei, suma echivalentă prejudiciului pe care Robert Negoiță l-ar fi produs Primăriei Sectorului 3. Acesta mai are la dispoziție 7 zile pentru a plăti suma.

Edilul a anunțat că va plăti cauțiunea pentru că, în caz contrar, anchetatorii ar putea să opteze pentru o măsură mai aspră împotriva sa, potrivit anchetatorior Direcției Naționale Anticorupție (DNA), conform cărora edilul ar fi ordonat construirea a 12 străzi în mod ilegal. Printre acestea se numără și o stradă construită pe un teren privat, administrat de fratele primarului.

Procurorii susțin că unele dintre aceste străzi au fost construite deși exista un risc foarte mare de explozie. Sub acestea există conducte ale Transgaz. Compania ar fi transmis primăriei mai multe avertismente, însă acele documente ar fi fost ignorate, iar construcțiile au fost finalizate.

Robert Negoiță este cercetat sub control judiciar.

Citește și: „Bă, șefule, sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le poți face”. Stenograme din dosarul primarului Robert Negoiță

 

