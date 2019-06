Cine susține în PSD ideea ieșirii de la guvernare

Liviu Dragnea are opozanţi mult mai vocali în PSD după ce a intrat la închisoare decât în vremea în care conducea cu mână forte partidul. Primarul sectorului 3 Robert Negoiţă îl consideră un „ticălos” pe fostul său şef, aflat acum după gratii. Robert Negoiţă mai spune și că a votat în CEx pentru ieșirea PSD de la guvernare, dar că nu a fost susținut de niciunul dintre colegii săi.

Imediat după pierderea alegerilor de către PSD, la nivelul conducerii partidului a apărut un curent de opinie favorabil ideii ieșirii de la guvernare. O parte din baronii județeni, printre care și Dumitru Buzatu, sunt de părere că partidul ar putea să își refacă structurile și imaginea din postura unui partid de opoziție, astfel încât la alegerile parlamentare din 2020, să aibă din nou șansa de a câștiga, în vreme ce actualele partide de opoziție s-ar eroda susținând un Guvern care ar face greșeli inerente. Trecerea în Opoziție nu este văzută însă cu ochi buni de lideri influenți ai PSD, printre care Marian Oprișan, aceștia argumentând că ruperea PSD de bugetul public ar duce la o hemoragie internă, aleșii locali, primari și consilieri județeni migrând tradițional către formațiunea care decide cum se împart banii.

Întrebat dacă PSD risca să iasă de la guvernare dacă nu vota împotriva cererii de aprobare a urmării penale pe numele președintelui ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, Negoiță a răspuns: „Și ce pierdea? Să presupunem că se întâmplă asta”. Întrebat dacă pentru PSD ieșirea de la guvernare poate fi o soluție, Negoiță a răspuns: „Eu am spus răspicat, cred că am fost singurul în Comitetul Executiv care a votat pentru ieșirea de la guvernare”.

El a mai spus că regretă că PSD „a ţinut în funcţie un om până a plecat în cătuşe de acolo”.

„E e o chestiune mult mai gravă decât înţeleg mulţi din interiorul partidului. Sau cel puţin asta e percepţia mea”, a spus Robert Negoiţă.

„Dacă am un regret, am un regret că au trebuit alţii să vină să ne facă nouă curăţenie, adică să scăpăm de personaj. Nu are cum să fie la fel, adică ceva cât de cât apropiat de nivelul de ticăloşenie pe care îl întruchipa acel personaj, acel individ, este greu”, a mai spus Negoiţă.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, miercuri, înaintea consultărilor de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, programate pentru ora 15.00.