Video Robert Negoiță anunță că va contesta decizia procurorilor DNA: Nu mai pot să preiau mesaje, sesizări. Vom regla lucrurile în instanță

Data publicării:

Robert Negoiță a avut o primă reacție după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) l-a plasat sub control judiciar și i-a interzis să își exercite mandatul de primar al Sectorului 3. Edilul, anchetat într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său, spune că va contesta decizia procurorilor de a-l plasa sub control judiciar.

„Ați văzut ce s- a întâmplat ieri. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase, mesajele de susținere. Mă ajută enorm, nu este ușor. Cu regret, cu regret, în această perioadă nu o să mai pot să preiau mesaje, sesizări, reclamații pot să le preiau, dar nu mă mai pot implica direct în rezolvarea acestor probleme din cauza faptului că am interdicție. În realitate, un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicerea exercitării funcției pe care o ocup în mod legal. Vom regla lucrurile astea săptămâna viitoare în instanță. Sper ca lucrurile să intre în normal”, a spus Robert Negoiță, într-un clip video postat pe pagina lui de Facebook.

Reamintim că DNA l-a audiat pe 5 februarie, timp de mai multe ore, pe Robert Negoiță, pe care l-a și plasat sub control judiciar pe o cauțiune de 800.000 de lei.

În același timp, procurorii i-au interzis acestuia să își exercite funcția de primar al Sectorului 3.

Potrivit surselor judiciare, în dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă. 

CITEȘTE ȘI: Primarul Sectorului 3, sub control judiciar. Robert Negoiță nu are voie să exercite funcția de edil și trebuie să plătească o cauțiune

Ultimele știri
Facilități fiscale extinse pentru pensiile private. Contribuțiile la pensiile ocupaționale ar putea fi deductibile din 2026
Spania îl acuză pe fondatorul Telegram că răspândește minciuni și subminează instituțiile democratice
Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine
